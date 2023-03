Șofer exasperat de problemele pe care le are cu mașina nouă încă de când a cumpărat-o: "Garanție încă am la ea. Ce doamne iartă-mă poate să aibă, că o iau razna"

Pentru șoferi e o alegere grea uneori între o mașină nouă sau una la mâna a doua, când vine vorba de cumpărarea unui autoturism.

O mașină second hand poate ascunde diferite defecțiuni, în timp ce una nouă este mult mai scumpă. Sunt situații în care nici această alegere, mai costisitoare, nu îi scutește pe proprietari de bătăi de cap.

Este cazul relatat de un șofer care nu reușește să afle ce este în neregulă cu autoturismul încă de când l-a cumpărat, după cum a scris pe Facebook:

"Nu îmi pot da seama ce cauzează această problemă"

"Am și eu un Spring primit în octombrie 2021 și de atunci leagănă mașina la viteze între 20 km/h - 40 km/h, dar nu mereu. O iau razna, pentru că nu îmi pot da seama ce cauzează aceasta problemă. Să vă spun ce am încercat până acum (nimic nu a funcționat):

1. Imediat cum am luat mașina de la reprezentanță am mers cu cauciucurile ei originale fix 3 km până la vulcanizare, pentru a mi le pune pe cele de iarnă. Prima iarnă cu Springul am dat vina pe cauciucuri, cum că din cauza lor ar legăna, (caucicuuri sh, dot recent parcă 2018 - 2019).

2. A ajuns și primăvara, i-am pus cauciucurile de vară (cele cu care a venit mașina), dar legănatul tot acolo era (deci nu erau cauciurile sh).

3. Între timp am avut și revizia unde băieții de la service nu au depistat ceva greșit la mașină, cum că ar avea joc roata s.a.m.d.

4. Recent, în ultima lună, mi-am schimbat jantele, zicând că ba o fi janta dreapta spate care e problema, legănatul tot acolo e, cu alt set de jante și caucicuuri de vară. (Deci luând prin eliminare, nu are cum sa fie janta sau cauciucuri, trecând prin jantele și cauciucurile ei originale și cele pe care le am acum).

5. Pe grup am văzut că mulți aveau aceeași problemă și au putut-o rezolva prin a mai strânge rulmentul. Am încercat și eu asta, dar era strâns la maxim (am îndoit cheia încercând să îl strâng mai tare)."

"Ce doamne iartă-mă poate să aibă?"

"Acum vă întreb pe voi, ce doamne iartă-mă poate să aibă??? Că o iau razna cu ea, leagănă câteodată (cam 70%-80% din timp), dar nu mereu, de zici că îi căruță. De huruit sau auzit ceva de la rulmenți nu se aude. Garanție încă am la ea, dar acum că mașina are alte jante și cauciucuri îmi e să nu mă duc degeaba la ei, să mă trimită la plimbare băieții de la service pe motivul că păi nu sunt jantele ei, de aia leagănă, eu știind bine că legăna și cu cele originale. Orice idee ce aș putea încerca e bine venită, și cei care ați mai avut problema aceasta, cum ați rezolvat-o?", a scris șoferul pe Dacia Spring România.

"Din cauza lipsei inelelor nu se centrează bine roțile la montaj"

În comentarii, șoferul a primit mai multe sfaturi de la cei care au trecut prin situații asemănătoare.

"E de la lipsa inelelor de centrare pe primul lot de mașini, venite în octombrie 2021, au remediat problema la următorul lot, din noiembrie (la care au scos mânerele interioare de deasupra ușilor). Din cauza lipsei inelelor nu se centrează bine roțile la montaj."

"Inelele de centrare pot avea 2 probleme. Prima, să aibă joc și atunci când treci prin gropi auzi o bătaie ca o lovitură de ciocan. A doua, dacă sunt deformate sau dezaxate te prinzi mergând la un strungar cu ele și vezi imediat, puse pe strung că sunt sau nu deformate - ca și la discurile de frână. Când le vezi pe strung te miri și zici pe bune? Cu astea mergeam eu? Îți pui mâinile în cap."

"Ridică mașina pe capre și învârte roțile. Dacă e vreo problemă la vreuna, vei vedea cum se mișcă suprafața de rulare sus jos sau stânga dreapta. După, scoate roțile să nu ai vreun tambur sau disc ovalizat. În 2011, aveam un tico care mișca volanul stânga dreapta în mers. Erau discurile ovalizate ca naiba."

"Se va rezolva când vom vinde"

"Și eu simt săltatul între 35 și 40 km/h, dar doar pe drumurile care au denivelări fine și continue pe porțiuni lungi. La început nu am văzut denivelările de pe drum, abia mai târziu mi-am dat seama. Dacă pot o scot din zona 35-40 km/h și nu mai saltă. Pe autostradă nu se simte săltatul."

"Are problema asta doar la viteză mică cca 40km/h. Nu vine de la jante sau anvelope. Am discutat și eu în service la revizie, nici nu recunosc problema, d-apăi să știe de unde vine. Se va rezolva când vom vinde și vom trece la Kona sau Tesla."

"Am avut o situație similară la o altă mașină și am interschimbat roțile până am găsit problema. Unul din cauciucuri era ovalizat și era 0 cu 0 la vulcanizare. Dacă ai deja 2 sau mai multe ovalizate, din start va fi complicat de găsit care sunt. Iar ovalizarea (legănarea) se simțea inclusiv dacă era pe spate dreapta."

"Eu am scăpat de treaba asta prin schimbarea jantelor (cu unele de aliaj) și a anvelopelor, și strângerea roților conform manual (la 30Nm pe cric, bineînțeles în cruce, și 110Nm jos). Treaba cu strânsul am făcut-o și cu roțile originale și nu am rezolvat-o. Bănuiesc că la mine a fost din ansamblul jantă-anvelopă (cele din fabrică). Mașina țopăia numai la viteze mici (20-50km/h)."

