O mașină de poliție a fost implicată într-un accident, după ce transportase mai multe persoane reținute. Un polițist este rănit

Autor: Mihai Diac
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 22:12
212 citiri
Ambulanță SMURD - Foto: Facebook/SMURD

O autospecială a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj a fost implicată, joi seară, într-un accident rutier pe DN 66, după ce a transportat persoane reținute în arestul IPJ Gorj.

Autospeciala a fost lovită de un autoturism care a făcut un viraj la stânga, fiind proiectată într-un cap de pod. Unul dintre polițiști a fost transportat la spital.

Accidentul a avut loc pe DN 66, în localitatea Izvoarele, fiind implicate o autospecială a Centrului de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj și un alt autovehicul.

”Din primele verificări a reieșit faptul că, în timp ce autospeciala se angajase în depășirea regulamentară a unui autovehicul care se deplasa pe raza localității, în aceeași direcție de mers, conducătorul autoturismului ar fi efectuat un viraj la stânga, acroșând autospeciala de poliție, care a părăsit partea carosabilă și s-a oprit într-un cap de pod. În autospecială se aflau doi polițiști din cadrul IPJ Dolj, care depuseseră reținuți în arestul IPJ Gorj și se întorceau la sediul poliției Dolj”, a transmis IPJ Gorj.

Unul dintre polițiști a fost rănit, fiind transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

