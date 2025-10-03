Mașină de poliție lovită în timpul unei misiuni de un șofer în vârstă de 72 de ani. Agenții mergeau la un alt accident provocat de un senior VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 11:19
Mașina de poliție lovită Foto: Captură video/informatiata.ro

O mașină de poliție din Suceava a fost implicată într-un accident rutier chiar în timpul unei misiuni. Se pare că autospeciala a fost lovită de un vehicul în drumul său spre locul unui accident provocat de un șofer în vârstă de 93 de ani.

Joi, 2 octombrie, în Suceava s-au produs două accidente rutiere, în doar câteva minute. Primul a fost provocat de un șofer de 93 de ani, iar în al doilea a fost implicată chiar o autospecială de poliție.

Primul accident s-a petrecut în centrul orașului, lângă Casa de Cultură, unde șoferul de 93 de ani a pierdut controlul autoturismului într-un sens giratoriu, a lovit o bordură, după care a fost proiectat în partea opusă și apoi într-un taxi. În urma impactului, două femei care se aflau pe trotuare opuse au fost rănite de mașina scăpată de sub control. Victimele au fost duse la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale, conform informatiata.ro.

După apelul la 112, un echipaj de poliție a pornit spre locul accidentului, dar după câteva sute de metri de sediul Poliției Municipiului, pe strada Universității, mașina de poliție a fost lovită de un autoturism care era condus de un bărbat de 72 de ani și care ieșea de pe un drum lateral, în zona Kaufland.

Lovitura a fost destul de puternică astfel încât să distrugă roata autospecialei și să provoace avarii importante. Totuși, nu au fost înregistrate victime.

Sursa video: informatiata.ro

Șoferul de 72 de ani a spus că nu a observat mașina de poliție aflată în misiune și că a intrat pe drumul principal la indicațiile altui conducător auto.

„Era coloană”, a spus șoferul, justificând de ce nu a dat prioritate și a punctat faptul că autospeciala venea cu viteză.

După accident, Poliția l-a sancționat contravențional pe șofer și i-a suspendat permisul pentru 90 de zile.

La accidentul rutier produs de șoferul de 93 de ani a fost trimis un alt echipaj de poliție.

