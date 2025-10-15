Mașină de poliție la un pas de incendiu din cauza unui sistem de înregistrare: "Când montați tehnică, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele și colegii" VIDEO

Un echipaj de poliție din județul Mehedinți a găsit întâmplător un sistem audio-video ascuns într-o autospecială, avertizează Sindicatul Europol. Dispozitivul improvizat a provocat probleme la sistemul de închidere centralizată și ar fi putut declanșa un incendiu, punând în pericol atât vehiculul, cât și echipajul.

Conform relatărilor, mirosul de plastic ars i-a alertat pe agenți, care au descoperit că portierele erau blocate. După verificări, s-a constatat că defecțiunea a fost cauzată de sistemul audio-video montat în interiorul unei portiere.

"Un echipaj de poliție din Mehedinți a simțit un miros de plastic ars în autospeciala marca „Polo”, iar când a încercat să coboare, a constatat că sistemul de închidere centralizată era blocat și portierele nu se puteau deschide.

Nu mică le-a fost mirarea când au descoperit că, în interiorul uneia dintre portiere, era montat un sistem audio-video improvizat, care a generat defecțiunea și a creat un risc iminent de scurtcircuit. Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție.

P.S. Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii", transmit cei de la Europol.

