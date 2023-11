Ghinionul unui șofer după ce a cumpărat o mașină la mâna a doua: "Am dus-o la mecanic, reparații de 70 de milioane. Luni avem RAR-ul, iar mașina e de aruncat"

Mulți români nu reușesc să strângă sumele necesare pentru cumpărarea unei mașini noi sau nu vor să se îndatoreze, iar achiziția unei mașini la mâna a doua este în unele cazuri plină de riscuri.

Este cazul unui român care după ce a strâns cu greu banii pentru a cumpăra un autoturism vechi, a aflat că are de investit sume mari în reparații. Acesta ar vrea să dea mașina înapoi, însă nu mai reușește să ia legătura cu vechiul proprietar și se gândește să îl dea în judecată, după cum a relatat pe Facebook.

"Am parcat la mall și acolo a rămas"

"Vă rog să mă ajutați, măcar cu un sfat. Am strâns 2000 de euro cu mare greu pentru că ne doream o mașinuță. Am găsit un anunț pe net, am fost să o vedem (la un dealer autorizat), nefiind experți, neștiind ce să controlăm, am luat mașina.

Am plătit 2000 în mâna și pentru 500 am făcut împrumut pe 2 ani. Patronul care ne-a vândut ne-a asigurat că este de schimbat doar un buton de la geam, filtrele de ulei, ceva minor. Am mers cu ea vreo săptămână, ni se părea că ceva nu e în regulă, am dus-o la mecanic, reparații de 70 de milioane, era varză mașina (am chitanță), bani pe care i-am împrumutat, nu îi aveam.

Aducem mașina acasă și observăm că tot nu merge ok, ceva tot are. Ieri am parcat la mall și acolo a rămas, nu mai dă niciun semn de viață.

Ads

Luni avem RAR-ul, iar mașina e de aruncat. Avem vreo șansă în fața celui care ne-a vândut-o, dacă îl dăm în judecată? Precizez că în momentul în care ne-a dat-o a spus că dacă nu trece RAR-ul ne dă toți banii înapoi.

Sunt avocați care acceptă plata în rate? Vă mulțumesc și vă rog să nu judecați prea mult naivitatea noastră.", a scris acesta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Ne place să cumpărăm cu bani puțini"

În comentarii, unii au explicat ce demersuri ar avea de făcut pentru a recupera banii. Alții cred ca ar o parte din vină pentru situația în care a ajuns.

"Sigur că puteți rezolva.

Primul pas ar fi să faceți o notificare vânzătorului (cu confirmare de primire) cu titlul "Invitație la conciliere", unde cereți, inițial, să va înțelegeți amiabil. Să pregătiți dovezile de la locurile unde ați reparat mașina. Apoi deschideți o acțiune în instanță, unde cereți repararea prejudiciului și despăgubiri.

Ads

Puteți face, în același timp, și o plângere penală, la Parchet, pentru înșelăciune."

"De fiecare dată, mașinile la preț mic închid ochii cumpărătorului, ceea ce denotă că ne place să cumpărăm cu bani puțini, dacă se poate, măcar un avion. Nu o spun în nume de rău, dar cumpărătorul dacă are 1000 e, caută mașină cu 2000 e că va negocia și va ieși bine. Gândiți-vă că un samsar nu schimbă nimic la mașină, că îl costă piesele, manopera s.a, de ce picați în asemenea plase? Nu va gândiți că samsarul din asta trăiește, îl interesează pe el să meargă mașina? El o vinde și CIAO! De acolo are el câștigul. Voi nu ați văzut că prețurile sunt identice cu cele din occident? Ce investiție să facă în ea și să o dea la același preț!"

"Înainte de judecată, luați legătura cu vânzătorul. Dacă nu ajungeți la o înțelegere, atunci urmează o notificare prin avocat pentru a stabili o întâlnire și a negocia asumarea costului acestor reparații și promisiunea să de a vă înapoia banii. Citiți cu atenție contractul (dacă aveți) despre garanția vânzării, de obicei dealerii dau garanție și la mașini second-hand.

Și ar fi timpul pentru a pune mașina pe un tester, pentru a evidenția defecțiunile reale, și a le prezența vânzătorului.

Nu mai reparați la ea în neștire, pe la diferiți mecanici."

"Ce să te aștepți la o mașină de 2000€, sincer acum?! Dacă nu ai bani nu mai cumperi, mergi cu mijloacele de transport în comun… te vor costa avocații mai mult decât mașina…"

Ads