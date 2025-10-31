Trebuie să clătești vasele înainte să le pui în mașina de spălat vase? Verdictul experților

Mulți dintre noi am fost învățați să clătim vasele înainte să le punem în mașina de spălat, crezând că altfel nu vor fi cu adevărat curate. Însă tehnologia modernă a mașinilor de spălat și detergenții de azi fac ca această practică să fie, de cele mai multe ori, inutilă. Experții au explicat când poți sări peste clătire și când este totuși necesară, pentru ca vasele să iasă impecabile, economisind timp și apă.

Există și un motiv pentru care s-ar putea să fii reticent: „Dezbaterile despre mașinile de spălat vase ating punctul în care ceea ce ne-au învățat părinții se întâlnește cu ceea ce tehnologia modernă pretinde că a rezolvat”, spune Katrina Teeple, expertă în curățenie.

„Mulți dintre noi am fost învățați să clătim vasele înainte de a le pune în mașină și să tratăm mașina ca pe un aparat de igienă. Totuși, designerii de aparate susțin că mașinile de spălat vase de azi sunt foarte diferite de cele vechi. Ele sunt proiectate să îndepărteze eficient resturile de mâncare, lucrând împreună cu detergenții care interacționează pozitiv cu enzimele din alimente.”

Așadar, ar trebui să clătești vasele înainte de a le pune în mașină? Și ce se întâmplă dacă nu o faci? Realsimple.com a testat teoria „fără clătire” și a consultat câțiva experți în curățenie pentru a da răspunsul definitiv.

De ce nu trebuie să clătești vasele înainte de a le pune în mașina de spălat

Ads

Experții spun că te vei descurca foarte bine dacă lași toate sarcinile de curățare — cu excepția îndepărtării rapide a resturilor mari — pe seama mașinii de spălat vase. Mașinile și detergenții s-au îmbunătățit enorm în ultimii ani.

„Modelele mai noi — post 2010 — au senzori avansați și filtre care ajustează ciclul de spălare în funcție de murdărie, așa că pre-clătirea poate confunda senzorii și face ciclurile mai puțin eficiente”, explică Alicia Sokolowski, președintă și CEO AspenClean. „Modelele mai vechi beneficiază de o clătire ușoară pentru a preveni înfundarea și curățarea necorespunzătoare.”

Și, deși pare contraintuitiv, cu cât vasele sunt mai murdare când le pui, cu atât mașina și detergentul vor funcționa mai bine. „Detergenții care conțin enzime sunt proiectați să funcționeze mai eficient când există puțină murdărie, pentru că enzimele au nevoie de contact cu material organic pentru a-și activa puterea de curățare”, explică Sokolowski. Deci acel strat de terci de ovăz de la micul dejun? Va ajuta ca vasele să iasă perfect curate.

Ads

Când este totuși nevoie să clătești vasele

Chiar dacă în majoritatea cazurilor poți aplica strategia „îndepărtează resturile mari și pune în mașină”, există câteva situații când clătirea prealabilă poate fi utilă:

Ai o mașină de spălat mai veche

Modelele mai noi sunt mai eficiente, dar, dacă mașina ta are peste 10 ani, s-ar putea să nu aibă tehnologia necesară pentru a evita complet clătirea vaselor murdare. „Am o mașină de spălat de aproximativ 10 ani și, din experiența mea, unele vase au nevoie de o clătire rapidă sau frecare înainte de a fi puse în mașină”, spune Teeple.

Vasele au mâncare uscată pe ele

Dacă ai încercat să eviți clătirea, vei observa că anumite resturi nu ies ușor, mai ales dacă s-au uscat. Alimente precum maiaua, untul de arahide sau avocado sunt cel mai dificili de îndepărtat și e bine să clătești imediat pentru a asigura curățenia vaselor.

Alimentele care merită clătite:

Ads

Sosuri și uleiuri lipicioase – sosurile groase, untul de nuci sau uleiurile se clătesc mai bine înainte de a le pune în mașină.

Mâncare uscată – dacă vasele au rămas cu mâncare întărită peste noapte, o clătire rapidă ajută mult. Alimentele amidonoase, precum ovăzul sau pastele, se întăresc rapid.

Vasele nu s-au curățat complet prima dată

Se întâmplă — o tigaie cu sos poate lăsa urme pe alte vase sau oul uscat poate rămâne pe farfurie sau tigaie. Dacă vasele au stat în mașină după ciclul complet, reziduurile rămase se întăresc. În acest caz, o clătire amănunțită ajută la îndepărtarea lor pentru al doilea ciclu.

Vasele stau în mașină o perioadă

Dacă ai lăsat vasele murdare peste noapte într-o mașină închisă, știi de ce e nevoie de clătire înainte. Chiar și o clătire rapidă împiedică uscarea alimentelor și apariția mirosurilor.

Cum să te asiguri că vasele ies curate fără clătire

În general, vei observa că nu se schimbă multe dacă renunți la clătire. Vei economisi timp la încărcare/descărcare și vei avea în continuare vase curate. Totuși, câteva lucruri merită reținute:

Ads

Curăță mai des filtrele mașinii – resturile se acumulează mai repede dacă nu clătești. O curățare de două ori pe lună în loc de o dată poate fi suficientă.

Atenție la setările ciclului – pentru vasele foarte murdare, folosește setarea „oale și tigăi”.

Verifică vasele curate – o trecere rapidă în timpul descărcării te ajută să vezi dacă e nevoie de un ciclu suplimentar.

Încărcare corectă a mașinii – fără suprapuneri sau supraaglomerare, pentru ca apa și aerul să circule eficient.

Aceste ajustări îți vor economisi timp și apă, fără a compromite curățenia vaselor.

Ads