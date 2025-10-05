4 Motive pentru care nu ar trebui să pornești mașina de spălat vase zilnic, potrivit experților

După mult gătit și o grămadă de vase murdare, poate părea firesc să încarci mașina de spălat vase și să o pornești o dată (sau chiar de două ori) pe zi. Pentru mulți, acesta este un obicei zilnic.

Deși majoritatea mașinilor moderne sunt concepute pentru a fi folosite frecvent, experții spun că utilizarea zilnică poate dăuna atât aparatului, cât și bugetului tău.

1. Uzură mai rapidă

Gândește-te așa: dacă îți porți pantofii de alergare pentru o tură scurtă de 6 km, nu este sfârșitul lor. Totuși, în timp, componentele lor se uzează — talpa își pierde suportul, materialul se deteriorează, iar talpa exterioară se tocește, ca niște anvelope.

La fel, o mașină de spălat vase are numeroase piese mobile (filtre, pompe, garnituri), iar cu cât sunt folosite mai des, cu atât se uzează mai repede, explică expertul în îngrijirea electrocasnicelor Mark McCann. Asta înseamnă că spălările zilnice pot scurta durata de viață a mașinii și a componentelor interne. Pentru ca aparatul să funcționeze fără probleme, lasă-l să se „odihnească” din când în când.

2. Facturi mai mari la utilități

Dacă vrei să reduci cheltuielile la apă și electricitate, merită să te uiți cât de des folosești mașina de spălat vase. Deși nu vei economisi mii de dolari, cu cât o pornești mai des, cu atât cresc costurile la apă și energie, spune expertul în îmbunătățiri casnice Douglas Conner.

Dacă ai o mașină de spălat vase cu certificare Energy Star, probabil că folosește aproximativ 11 litri de apă per ciclu, conform Departamentului Energiei al SUA. Însă, dacă ai un model mai vechi (chiar și unul cu veche certificare Energy Star), consumul poate ajunge la peste 55 litri de apă per spălare. Folosirea zilnică duce la o risipă semnificativă pe parcursul unui an.

3. Risipă de apă din cauza încărcărilor parțiale

Dacă nu ai o familie numeroasă sau nu gătești zilnic cantități mari, probabil mașina ta de spălat vase nu este plină în fiecare seară. „Încărcăturile parțiale reprezintă o risipă de resurse și pot duce la o spălare inegală”, explică Conner. În loc de vase strălucitoare de curate, te poți trezi cu resturi alimentare lipite pe farfurii sau cupe nespălate complet.

Dacă totuși trebuie să o folosești des (pentru că gătești trei mese acasă în fiecare zi), există modalități de a reduce risipa de apă. Potrivit lui Conner, „când este nevoie de cicluri regulate, este recomandat să aștepți până când mașina este suficient de plină sau să folosești modul eco ori light cycle, conceput pentru încărcături mai mici.”

4. Nevoie crescută de întreținere

Dacă folosești zilnic mașina de spălat vase, trebuie să fii și mai atent la întreținerea ei — la fel ca în cazul sistemelor HVAC, care necesită verificări regulate pentru a funcționa optim.

„Problemele tipice care pot apărea din cauza utilizării frecvente, atunci când nu se face întreținerea corespunzătoare,” explică McCann, „variază de la filtre înfundate, mirosuri cauzate de resturi alimentare, până la blocarea brațelor de pulverizare sau a sistemului de drenaj.”

Cu cât o folosești mai des, cu atât trebuie să cureți mai des filtrele, să îndepărtezi depunerile de calcar și să previi întărirea resturilor alimentare în locuri greu accesibile.

Dacă vrei să-i prelungești viața aparatului, fă o curățare completă periodic — iar dacă nu știi cum, există ghiduri simple pas cu pas pentru curățarea corectă a mașinii de spălat vase, scrie marthastewart.com.

