Semnal de alarmă pentru sănătatea oamenilor: Un electrocasnic din casă poate provoca boli intestinale

Un nou studiu efectuat de un grup de oameni de știință condus de Universitatea Zurich din Elveția, publicat în The Journal of Allergy and Clinical Immunology pe 1 decembrie 2022, a făcut o descoperire alarmantă. Experții au demonstrat că reziduurile chimice provenite din mașinile de spălat vase pot provoca boli intestinale.

Reziduurile de la agenții de clătire sunt lăsate în urmă pe vase după ce sunt curățate în mașinile de spălat vase, iar acest lucru dăunează stratului protector natural din intestine și poate contribui la apariția bolilor cronice, așa cum au demonstrat cercetătorii de la Institutul Elvețian de Cercetare pentru Alergie și Astm, potrivit News Medical.

Fie că ele sunt la un restaurant, la școală sau acasă, mașinile de spălat vase ajută farfuriile, paharele și tacâmurile să devină curate și să se usuce în câteva minute. Cu toate acestea, aceste aparate practice au riscuri, așa cum a fost descoperit recent într-un nou studiu realizat de cercetătorii de la Institutul Elvețian de Cercetare a Alergiilor și Astmului (SIAF), un institut asociat al Universității din Zurich (UZH).

Un ingredient, în special găsit în agenții de clătire comerciali, are un efect toxic asupra tractului gastrointestinal. Un ciclu tipic într-o mașină de spălat vase comercială implică circulația apei fierbinți și a detergentului timp de aproximativ 60 de secunde la presiune ridicată. După aceea, are loc un al doilea ciclu de spălare și uscare de 60 de secunde în care se aplică apă și un agent de clătire.

Ceea ce este deosebit de alarmant este că, în multe aparate, nu există un ciclu de spălare suplimentar pentru a îndepărta agentul de clătire rămas. Aceasta înseamnă că substanțele potențial toxice rămân pe vase, unde apoi se usucă pe loc, a avertizat Cezmi Akdis, profesor la Universitatea Zurich, Elveția.

Echipa de cercetare a investigat ce efect au componentele detergenților și agenților de clătire de calitate comercială asupra barierei epiteliale din intestin - stratul de celule care căptușește tractul intestinal și controlează ceea ce intră în organism. Un defect al acestei bariere este asociat cu afecțiuni precum alergiile alimentare, gastrita, diabetul, obezitatea, ciroza hepatică, artrita reumatoidă, scleroza multiplă, tulburările din spectrul autist, depresia cronică și boala Alzheimer.

”După cum au arătat numeroase studii, mulți aditivi și substanțe chimice pe care le întâlnim în viața de zi cu zi pot deteriora aceste straturi. „Presupunem că barierele epiteliale defecte joacă un rol în declanșarea apariției a două miliarde de boli cronice”, a spus Akdis.

Potrivit lui Akdis, aceste constatări au implicații semnificative pentru sănătatea publică. „Efectul pe care l-am găsit ar putea marca începutul distrugerii stratului epitelial al intestinului și ar putea declanșa apariția multor boli cronice”.

