Cum să previi mucegaiul în mașina de spălat rufe. Ponturile unui instalator: "Urmează acești 3 pași"

Nimeni nu își dorește o mașină de spălat care miroase urât, însă menținerea ei curată și fără bacterii poate fi mai ușoară decât crezi.

Mașina de spălat este ultimul loc în care te-ai aștepta să găsești mirosuri neplăcute și mucegai. Până la urmă, rolul ei este să folosească detergenți parfumați pentru a menține hainele curate și fără pete. Dar, dacă ai tras vreodată de garnitură, există șanse mari să fi descoperit mucegaiul specific mașinii de spălat. Iar odată ce s-a instalat, este greu de eliminat complet.

Din fericire, pașii zilnici pe care trebuie să îi urmezi pentru a preveni mucegaiul și igrasia sunt simpli și complet gratuiți!

„Cu puțină întreținere de rutină”, spune James Clarkson, instalator profesionist la Plumbworld, „familiile pot evita mirosurile neplăcute — și își pot păstra hainele cu un miros proaspăt după fiecare spălare.” Bacteriile prosperă în spații calde și umede, așa că, deși pui detergent de curățare prin mașină de mai multe ori pe săptămână, oferă un mediu ideal pentru bacterii atunci când nu este folosită.

„Atunci când umezeala și reziduurile de detergent rămân prinse în pliurile garniturii sau în colțurile sertarului, mucegaiul se poate dezvolta rapid”, explică acesta. Și dacă miroase?

„Mirosul provine de obicei din reziduurile de detergent, balsamul de rufe și scamele amestecate cu condițiile calde și umede”, adaugă Clarkson. „Acest lucru creează mediul perfect pentru dezvoltarea mucegaiului și a bacteriilor. Odată ce acestea se acumulează în spatele tamburului sau în garnitura de cauciuc, mașina începe repede să miroasă.” Probabil știi deja cum să cureți o mașină de spălat, dar prevenția este la fel de importantă. Din fericire, există câțiva pași simpli care te ajută să ții mucegaiul la distanță.

1. Evită excesul de detergent

Poate că ai tendința să gândești „cu cât mai mult detergent, cu atât mai bine”. Însă, atunci când am trecut la o mașină de spălat cu dozatoare automate, am observat că nu mai cumpăr detergent la fel de des. Cu alte cuvinte, pun prea mult detergent la rufe de ani de zile.

„Folosirea unei cantități prea mari de detergent duce la mai multe reziduuri, nu la haine mai curate”, spun experții de la Plumbworld. Așadar, evită excesul, pentru că acesta poate provoca depuneri pe haine și în interiorul mașinii.

2. Scoate rufele imediat

De obicei, pornesc mașina înainte să plec la birou, dar, potrivit experților de la Plumbworld, aceasta ar putea fi o greșeală. Până mă întorc acasă, rufele stau de ore întregi într-un mediu cald și umed — condiții perfecte pentru mirosuri neplăcute și dezvoltarea bacteriilor.

Și dacă totuși îți lași rufele prea mult în mașină?

„O ștergere rapidă cu o cârpă înmuiată în apă fierbinte cu săpun sau oțet diluat poate preveni revenirea mirosului de mucegai.”

3. Lasă ușa întredeschisă

Dacă mașina ta de spălat miroase, ultimul lucru la care te-ai gândi ar fi să lași ușa deschisă pentru a permite mirosurilor să pătrundă în casă. Dar tocmai asta poate preveni cauza principală a mirosurilor, eliminând umezeala din interiorul mașinii și permițând garniturii și tamburului să se usuce.

Atunci când lași ușa întredeschisă, chiar și pentru câteva ore după folosire, vei observa că mirosurile dispar treptat și nu mai reapar, scrie tomsguide.com.

