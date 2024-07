Există un singur ciclu de spălare a rufelor de care ai de fapt nevoie. "Suficient de lung pentru a vă curăța hainele, suficient de scurt pentru a nu provoca daune"

Pe vremuri, singura opțiune pentru a curăța hainele era să le punem într-o găleată de apă cu săpun și să începem să le spălăm. În zilele noastre, folosim mașini sofisticate care nu numai că fac treaba în locul nostru, dar ne dau libertatea de a alege între mai multe combinații de temperatură a apei, durată de spălare și viteză de centrifugare.

Se pare că există o singură setare de care ai nevoie. Cel puțin potrivit unui expert în spălare, scrie upworthy.com.

Prezent la podcastul HuffPost "Am I Doing It Wrong?", Patric Richardson, cunoscut sub numele de The Laundry Evangelist, a declarat că pariază pe ciclul "expres", deoarece "este suficient de lung pentru a vă curăța hainele, dar este suficient de scurt pentru a nu provoca daune".

Raționamentul lui Richardson se bazează pe cercetările efectuate în timpul scrierii cărții sale, "Laundry Love", care au arătat că până și cele mai murdare rufe ar fi curățate în ciclul "expres", adică "spălare rapidă" sau "setarea de 30 de minute".

În plus, expertul în spălare, care este și gazda emisiunii "Laundry Guy" de la HGTV, a avertizat că setările mai lungi nu fac decât să provoace mai multă uzură și să consume mai multă apă și energie, făcând din spălarea rapidă o alegere mult mai durabilă.

Într-adevăr, setările multiple ale mașinilor de spălat au mai mult de-a face cu obișnuința oamenilor și mai puțin cu eficiența, a explicat Richardson.

"Toate aceste cicluri ale mașinii de spălat există pentru că existau înainte", le-a spus el coprezentatorilor Raj Punjabi și Noah Michelson.

"Nu aveam tehnologia în țesături, în mașină, în detergent [pe care o avem acum] și aveam nevoie de acele cicluri. În anii '70, aveai nevoie de ciclul "lenjerie de pat voluminoasă" și de ciclul "sanitar" ... era un lucru normal. Nu mai ai nevoie de ele.

Dacă aș putea construi o mașină de spălat, aceasta ar avea un singur buton - l-ai apăsa și ar fi apă caldă și ciclul "expres" și atât."

Potrivit Good Housekeeping, există câteva lucruri de care trebuie să țineți cont dacă intenționați să folosiți de acum înainte un sistem strict expres.

În primul rând, magazinul recomandă umplerea mașinii doar până la jumătate și utilizarea unei jumătăți de doză de detergent lichid, nu praf, deoarece ciclurile expres folosesc mai puțină apă.

În al doilea rând, utilizarea regulată a setării poate dezvolta un miros de "mucegai", din cauza temperaturii scăzute constante a apei care provoacă acumularea de mucegai sau bacterii.

Pentru a preveni acest lucru, se recomandă efectuarea unei spălări fără să puneți nimic în mașină, la o temperatură ridicată, fără detergent, la fiecare câteva săptămâni, împreună cu curățarea regulată a sertarului pentru detergent și a garniturii ușii.

