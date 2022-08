Un turist român aflat în vacanță în Grecia a atras atenția pe un grup de Facebook că și-a găsit un geam de la mașină spart, iar din ce a observat ar fi o tehnică în zona în care se află.

Turistul spune că se afla pe o plajă din Zakynthos.

„Azi, în Climati Beach, Zakynthos, am găsit unul din geamurile mașinii spart... încă nu mi-am dat seama dacă îmi lipsește ceva... dar bani, documente si ceea ce aveam mai important nu au lipsit. Ideea este ca în parcarea respectivă am văzut mai multe resturi de geam spart, ceea ce înseamnă că nu am fost primii... așa ca aveti mare grijă, cei care mergeți pe plaja respectivă”, a transmis românul pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Nu este primul caz de acest gen sesizat de românii aflați cu mașinile în Grecia.

O româncă aflată în vacanță în Grecia, căreia mașina i-a fost spartă și i s-a furat portofelul, a fost muștruluită pentru că a lăsat lucrurile la vedere.

„Ieri ne-au spart mașina în Piraeus, față în fată cu Hotel Cavo D'oro. Dacă găsește cineva un portofel roz Guess cu acte, vă rog contactați-mă. Mulțumesc!”, a scris românca pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Criticile nu au întârziat să apară: „În mașină nu se lasă lucruri la vedere: portofel, genți, valize”.

„Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l învățăm când facem școala de șoferi ar fi acela de a lua din bord portofelul cu acte și alte bunuri, mai ales când te afli într-o țaŕă străină. Hoți sunt peste tot, indiferent de gradul de civilizație”, a comentat altcineva.

„Nu era în bord. Era undeva unde nu se vedea”, s-a apărat femeia. „Când cineva cere ajutor, cu siguranță nu are nevoie și de mustrări sau observații pentru situația respectivă. Știe oricum că a greșit și nu se simte confortabil. Ajutați dacă puteți numai cu sfaturi constructive, nu cu întrebări retorice, căci creștem disconfortul”, a venit o membră a grupului, în apărarea victimei.

