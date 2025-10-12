Cursă nebună pe străzile din Constanța. Un șofer urmărit de Poliție a provocat un accident VIDEO

Autor: Mihai Diac
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 14:57
202 citiri
Cursă nebună pe străzile din Constanța. Un șofer urmărit de Poliție a provocat un accident VIDEO
Mașină de poliție - FOTO Facebook /Poliția Română

O urmărire între mai multe mașini, spectaculoasă dar și extrem de periculoasă, a fost văzută, în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 23.30, în municipiul Constanța.

Incidentul a fost generat de faptul că un șofer a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, în zona CET, relatează Adevărul.

Drept urmare, mai multe echipaje de poliție au pornit după mașina suspectă, încercând s-o blocheze.

Urmărirea s-a desfășurat pe mai multe străzi, în condiții de trafic intens. Șoferul suspect a pus în pericol atât pietonii cât și celelalte mașini din trafic, conducând haotic și traversând intersecții cu mare viteză.

Mașina care nu oprise la semnalul polițiștilor a comis, în final, un accident rutier în zona Străzii Unirii. Mașina care nu oprise a lovit o altă mașină aflată în trafic. În urma impactului, șoferul suspect a abandonat vehiculul și a fugit pe jos. În schimb, a rămas la mașină pasagerul de pe locul din dreapta, care a fost reținut de polițiști.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

În jurul orei 2 noaptea, polițiștii au reușit să-l identifice pe șoferul suspect. El este un tânăr de 27 de ani, din municipiul Constanța. Acesta a fost condus la sediul Poliției pentru audieri și pentru a fi testat cu aparatul etilotest. Testul a pus în evidență o valoare de 0,20 mg/l alcool pur în aerul expirat.

#masina urmarita politie, #Constanta, #accident rutier Constanta, #sofer baut accident , #politie
