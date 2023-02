Un șofer care și-a lăsat mașina parcată neregulamentar pe o stradă din București a găsit-o zgâriată. Imaginile de pe camerele de supraveghere din zona respectivă arată cine se sunt vinovații.

Incidentul ar fi avut loc miercuri, pe 22 februarie, iar din imagini reiese că un echipaj al Jandarmeriei a zgâriat mașina. Instituția a anunțat că acum face verificări și că urmează să fie luate „măsuri de sancționare drastică”, scrie Libertatea.

Sursa: Libertatea.ro

În imagini se observă o mașină lăsată pe avarii, la colțul unei străzi. Apare o mașină a Jandarmeriei. Se oprește, apoi dă cu spatele. Șoferul mașinii de Jandarmerie trece apoi mai aproape de mașina lăsată de avarii. Se vede cum o zgârie cu un obiect.

Șoferul: ”Am luat legătura cu avocații mei”

Șoferul păgubit a povestit de ce a lăsat mașina parcată neregulamentar.

„Am avut o urgență. Nu aveam unde să opresc mașina. Am lăsat-o unde o vedeți în filmare. Am pus avariile, numărul de telefon în parbriz la vedere, am intrat unde aveam treabă. Când am ieșit, am observat pe laterala dreaptă a mașinii o zgârietură de la un capăt la altul. Am încercat să fac eu rost de niște imagini din zonă, să văd ce s-a întâmplat. După ce am făcut rost de ele, am rămas stupefiat de ce am putut să văd. Nu este posibil ca un reprezentant al unei instituții de stat să vandalizeze bunurile cetățenilor pe care ar trebui să îi protejeze”, a povestit șoferul.

Ads

„Era foarte simplu, dacă a fost deranjat de mașină, să cheme Poliția Locală, să cheme Poliția Rutieră, să aplice legea. Dar nu să fie un huligan în mașina pe care o plătim noi ca și contribuabili. Cu tot ce putem noi să plătim, pensii speciale, sporuri de risc. Ce risc avea domnul jandarm? Să îl prind să văd că mi-a zgâriat mașină? Ce înseamnă asta? În ce țară trăim?”, se întreabă acesta.

„Am luat legătura cu avocații mei. Aceștia m-au îndrumat spre Poliție să formulăm o plângere penală pentru distrugere. Sunt foarte curios dacă colegii jandarmului care a zgâriat mașină au scris în raportul lor de închidere de zi ce s-a întâmplat. Dacă nu, este cu atât mai periculos cu cât au fost trei jandarmi, din ce se vede în filmare, și niciunul nu a spus nimic. Asta înseamnă că lucrurile astea se întâmplă în mod constant”, a adăugat șoferul păgubit pentru Antena 3CNN.

Ads

Jandarmeria: ”Au fost dispuse măsuri urgente. Ne prezentăm scuze publice”

Jandarmeria capitalei a confirmat pentru Ziare.com faptul că autospeciala Dacia Logan care apare în imagini aparține Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.

”În acest caz, au fost dispuse măsuri urgente de identificare și verificare a acestui incident regretabil, în urma cărora vor fi luate măsuri de sancționare drastică, în conformitate cu regulamentele militare.

Este un comportament care nu se justifică în nicio situație, mai ales din partea unui reprezentant învestit cu exercițiul autorității publice.

Dacă se va constata că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, vom înainta, de urgență, Parchetului Militar pentru verificare și vom acorda tot sprijinul organelor abilitate să soluționeze acest incident regretabil.

Ne prezentăm scuze publice și reiterăm că un astfel de comportament nu caracterizează instituția Jandarmeriei”, a transmis instituția.

Potrivit legislației penale, persoanele care săvârșesc infracțiunea de distrugere pot fi pedepsite inclusiv cu închisoarea de până la doi ani. Codul penal în vigoare, articolul 253, stabilește că „distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a unui bun aparținând altuia (…) se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

De exemplu, un ieșean care a zgâriat, în 2017, o mașină parcată în fața garajului său a fost condamnat la cinci luni de închisoare cu amânarea pedepsei pentru distrugere.

Ads