Adevăratul motiv pentru care și-a vândut Dacia bătrânul filmat cum plânge când își revede mașina: „Nu stăteam în suma aia” VIDEO

Un filmuleț în care un bătrân izbucnește în lacrimi când își vede fosta mașină, o Dacia 1310, a devenit viral pe internet, emoționând sute de mii de oameni. Mulți dintre cei care au văzut videoclipul au presupus că mașina a fost vândută pentru că proprietarul avea nevoie de bani.

Norocel Buzdug, cel care a făcut public videoclipul a revenit, pe Tik Tok, cu un interviu în care bătrânul spune povestea vânzării mașinii. Potrivit celor doi, bătrânul era în trafic când Norocel Buzdug, care are o colecție de Dacii, i-a propus să îi vândă mașina. Pentru a-l convinge că mașina va ajunge pe mâini bune, Norocel Buzdug l-a dus pe domnul Vasile la garajul său, unde are mai multe Dacii de colecție.

„Ai zis: lasă mașina aici. Am închis-o, am urcat în mașina dumitale și am venit aici. Și, când am văzut, mi-am dat seama că e un club deosebit. (...) Când am venit aici, m-ați cucerit! Nu am vândut-o pentru bani, că nu stăteam în suma aia. Daca nu vedeam ce e aici, nu o dădeam", a povestit fostul proprietar al mașinii.

Bătrânul spune că pentru el și soția sa, vechea Dacie a fost ca un copil.

„Nu regret, numai că ceva s-a rupt în noi... A fost ca și copilul nostru. (...) Luată de nouă, nu am avut niciodată neplăceri, nu am avut evenimente, ne-a dus aproape toată țara, pe la toate mănăstirile... Am făcut aproape toată țara cu ea și n-am avut nicio zgîrietură!", spune bărbatul, citat de Digi24.

„Dacă nu simțeam că mi-o dați cu inimă bună, credeți-mă că nu o luam! (...) M-a sunat de ziua mea și mi-a spus: Haideți să mergem, să facem actele! A fost o surpriză!", a spus, în replică, noul proprietar al Daciei.

@norocelalexebuzdu Buna ziua tuturor!azi am avut placerea vizitei domnului Vasile,la Daciuta lui!acest video sper sa lămurească toate întrebările si suspiciunile!!!si din nou îi mulțumesc domnului ca a întreținut-o atat de bine timp de 34ani!!!Dacia nu se vinde,ea va rămâne in mica mea colecție!!! ♬ sunet original - Norocel Alexe Buzdug

