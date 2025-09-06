Calculele dezarmante făcute de un șofer român: "Când te decizi că nu mai bagi bani în mașină?"

O mașină, pe lângă avantajele de mobilitate și confort, aduce și o serie de cheltuieli constante. Printre acestea se numără costurile de achiziție, combustibilul, asigurările obligatorii și opționale, reviziile și reparațiile periodice. La acestea se adaugă taxe precum impozitul auto și rovinieta, dar și cheltuieli mai mici, cum ar fi spălătoria sau accesoriile. Toate aceste costuri fac ca întreținerea unei mașini să fie o responsabilitate financiară importantă pentru orice proprietar.

Recent, un șofer a publicat în mediul online calculele legate de cheltuielile aduse de mașină.

"Când te decizi că nu mai bagi bani în mașină?"

"Stăteam și mă gândeam zilele astea despre momentul când o să spun "gata, o las așa și o vând apoi iau alta", doar că-mi dă cu virgulă. Am luat o mașină acum 3 ani, 10.500 de euro, adusă din afară. Volvo v40 d4, acum are 175k km.

I-am schimbat EGR + răcitor, 8000 lei Discuri și plăcute față/spate - 2700 lei Etanșare portaxă, furtun intercooler, articulații față/spate (deși tot cred că a mai rămas ceva aici de făcut) - 6700 lei Galerie admisie + clapetă accelerație și altele - 6000 lei 3 revizii până acum - 3600 lei în total.

Total reparații: 23400 lei/4680 euro (n-am pus și reviziile sau cauciucuri că n-are sens aici).

Urmează la anul distribuția, încă vreo 3000 lei. Ăsta-i ultimul sezon pentru gumele de vară, la anul alți 2000 de lei Încă o revizie - 1200 lei.

Total minim pentru la anul, ±6000 lei.

Mie-mi place mașina, merge bine, nu m-a lăsat niciodată în drum chiar dacă am schimbat multe piese la ea și nici nu dă semne că ar fi stricată în viitorul apropiat. Piesele schimbate sunt din cauza vârstei și probleme din fabrică gen EGR cu răcitor care are faguri prea mici, se adună funingine și în timp îți omoară și admisia cu clapetă de accelerație.

Totuși nu pot să nu mă întreb când ar fi cazul să trag linie și să zic că o vând că apoi să iau alta, sper eu, în care să nu bag atâția bani.

Pe de-o parte aș vinde-o la anul după ce îi fac și distribuția, așa cred eu că aș putea obține cel mai bun preț chiar dacă bag încă 1200 euro în ea până atunci (noroc cu piața SH care a crescut și aș putea să obțin un 9000 pe ea). Pe de altă parte, la câte am schimbat la ea, ar mai ține minim 3-4 ani fără să mai schimb altele, că nu prea mai are ce să se strice (sper).

Voi cum procedați, cum vă decideți să spuneți "gata, o vând"?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Să ai mașină e o cheltuiala constantă și o loterie"

Cei mai mulți cred că nu este rentabil să vândă mașina dupa atâția bani investiți.

Postarea sa a strâns peste 200 de comentarii.

"Iei o mașină cu prețul X, într-un număr de ani, în funcție de cât ești de norocos și câți de mulți km parcurgi și felul în care exploatezi mașina, bagi Y bani în ea și la un moment dat zici gata, o vând și iau alta. Noul proprietar trece prin același ciclu ca și tine, iar tu o iei de la capăt cu altă mașină. Dacă ai rulaj mare (peste 25.000 km/an), sigur ajungi să mai bagi bani în tot felul de piese, care până la urmă sunt consumabile cum ar fi ambreiaj/volantă, amortizoare, bucșe, capete de bară, etc. Mai ai ghinion de un EGR și alte cele. Poți avea ghinion la următoarea mașină să bagi și mai mulți bani.

Pe scurt, să ai mașină e o cheltuială constantă și o loterie."

"Deci după ce ai băgat o groază de bani și mașina este ok acum, te-ai hotărât să o vinzi să cumperi alta în care cine știe câți bani o să bagi iarăși?"

"Săptămâna trecută am luat un Passat B7 DSG cu 6600e iar azi decartez 2000e mentenanță la el: dacă vrei să te țină mașina și să meargă bine bagi în ea n-ai ce să faci."

"Ce mașină îmi cumpăr pe care să îmi permit să o întrețin"

Unul dintre cei care au comentat crede ca aceste calcule legate de cheltuieli și reparații trebuie făcute înainte, nu după cumpărarea mașinii.

"Nu vă mai luați tot felul de cazane. Studiați internetul și vedeți care sunt modelele de mașini/tipurile de motor/seriile de motor fiabile. Sau mașini cu costuri mici de întreținere.

Din punctul meu de vedere, ar trebui să fie mai important "ce mașină îmi cumpăr pe care să îmi permit să o întrețin" față de "ce mașină îmi iau să fiu șmecher/să am scaune cu ventilație etc.".

O mașină cu adevărat fiabilă, chiar dacă are 10-15 ani, dacă a fost întreținută corespunzător, nu prea ai cheltuieli cu ea pe lângă consumabile.

Exemple: Toyota, Honda (motoarele pe benzină ale lor, nu cele diesel), Hyundai anumite modele, Mazda anumite modele, Volkswagen-urile cu motoarele de 1.9TDI (știu, sunt vechi, dar sunt tancuri).

Exemple cu costuri de întreținere mici: Dacia, Opel Corsa/Astra (cele din garda mai veche), poate anumite modele de la Skoda."

"Tu practic, prin reparațiile tale ai ajuns la valoarea mașinii în regulă.

Tu ai dat 10k euro pe un volvo d4 cu chipurile sub 200k, puțin probabil.

Normal că a venit la pachet cu un milion de probleme, una la mână și doi la mână, în traficul de RO, mașinile din afară pică rapid, pentru că efectiv e foarte haotic și doar un hybrid se descurcă ok.

Deci nah, dacă e ok mașina și îți place, gândește-te că ai pus-o cât de cât la punct și de acum, te bucuri de ea".

