Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul

Premierul polonez Donald Tusk Foto: Facebook/Donald Tusk
Mașina familiei premierului polonez Donald Tusk a fost furată miercuri, 10 septembrie, din fața casei sale din nordul Poloniei.
Furtul a avut loc în ciuda supravegherii permanente de către serviciile de securitate ale statului polonez.
Autoturismul, un Lexus, a fost furat miercuri din orașul Sopot, în timp ce toată lumea era concentrată asupra incursiunii mai multor drone rusești pe teritoriul Poloniei, potrivit TVPWorld.
Mașina a fost găsită mai târziu de polițiști. Ea era abandonată într-o parcare din Gdańsk, orașul vecin cu Sopot, cu plăcuțele de înmatriculare schimbate, iar anchetatorii sunt de părere că a fost o încercare de a evita depistarea ei.
Conform postului de Radio ZET, preluat de TVPWorld, autorii furtului rămân momentan în libertate.
Drone rusești pe teritoriul polonez
Premierul polonez Donald Tusk a activat articolul 4 din tratatul NATO miercuri, 10 septembrie, după ce în cursul nopții au existat 19 intruziuni în spațiul aerian al țării.
Articolul 4 prevede că membrii NATO se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, teritoriul, independența politică sau securitatea oricăruia dintre ei este amenințată, precizează Reuters.
Donald Tusk a spus că nu există niciun motiv să se afirme că Polonia se află în stare de război, dar se află în cea mai apropiată situație legată de un conflict armat de la Al Doilea Război Mondial.
