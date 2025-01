A fost găsită mașina cu care au fugit hoții, după ce au furat tezaurul dacic. Polițiștii olandezi au descoperit de unde provine

Poliția din Țările de Jos a adus noi informații în legătură cu jaful din 25 ianuarie, de la Muzeul Drents din Assen, în care au fost furate patru piese de aur din tezaurul dacic expus, inclusiv faimosul „coif de aur al Coțofenești”, împrumutat de la Muzeul Național de Istorie din București. Mașina folosită de suspecți pentru a evada, un Volkswagen Golf de culoare gri închis, a fost găsită arsă sub un viaduct la aproximativ 7 kilometri de muzeu, în apropierea localității Rolde.

Ancheta a arătat că mașina a fost furată în noaptea de miercuri spre joi, 22 ianuarie, din Ingelandstraat din Alkmaar, iar plăcuțele de înmatriculare au fost, de asemenea, furate în aceeași perioadă, din satul Witmarsum. După furt, mașina a dispărut timp de aproape 48 de ore, până când a fost depistată lângă Muzeul Drents, la scurt timp după spargerea din 25 ianuarie. Poliția a declarat că este esențial să afle unde a fost mașina între 23 ianuarie, ora 04:20, și 25 ianuarie, ora 03:50.

Onderzoek inbraak #DrentsMuseum: Politie zoekt info over grijze VW Golf die rond 23 januari is gestolen in Alkmaar die later die nacht nog in Groningen is gezien. We willen weten waar de auto was tot het moment van de inbraak in het Museum. Info: https://t.co/Tm6X15P5oy pic.twitter.com/B5cUYj2osN