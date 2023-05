Mașina unor români, blocată de un bărbat dubios în Bulgaria, la întoarcerea din Grecia: "La circa 20 de kilometri de Ruse" VIDEO

O româncă a semnalat, pe forumul de dedicat vacanțelor în Grecia, o situație bizară întâlnită pe drumul de întoarcere din Grecia. Potrivit imaginilor surprinse de camera de bord, mașina românilor a fost blocată de un bărbat în chiloți care s-a urcat pe capota autoturismului.

„Atenție la drumul prin Bulgaria! Pe drumul de întoarcere, la circa 20 km de Ruse. Nu am oprit și nu am deschis ușile, deși ăsta a fost primul impuls”, a scris autoarea postării, pe Forum Grecia.

Prima partea filmării postată pe Forum Grecia

A doua parte a filmării este disponibilă pe pagina de Facebook. În a doua secvență filmată se poate observa că bărbatul se culcă pe capota mașinii, moment în care șoferița accelerează. Concomitent, virează stânga-dreapta brusc reușind să scape de atacator și să-și continue drumul spre casă.

O comentatoare remarcă un alt aspect al întâmplării observabil în filmare și rămas nelămurit până acum: "Pe dreapta mai erau vreo 3-4 masculi. Unul pare dezbrăcat în partea de sus. Oare sa fi fost turiști?".

Ulterior, răspunzând comentariilor, femeia a explicat că circulă de 13 ani pe acest drum, dar e prima dată când pățește așa ceva.

„Intenția mea este să vă împărtășesc experiența, pentru că eu nu eram pregătită pentru un astfel de moment. Să fim atenți, pe toate drumurile pot apărea indivizi cu comportamente bizare. Nu am dorit să mai stau pe acel teritoriu, de aceea nu am alertat autoritățile.

Nimeni nu a fost rănit, din fericire”, a mai scris autoarea postării.

„De faptul că nu trebuie oprit sub nicio formă pe drumurile din Grecia se știe de mulți ani. Nici chiar când ți-ar face semn că ar avea nevoie de ajutor, ca i s-ar fi stricat ceva la mașină. Și noi am avut oarece probleme cu ceva ani, dar am avut buna inspirație să nu oprim și că ușile erau blocate”, a scris un membru al grupului.