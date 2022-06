Cum au transformat ucrainenii o mașină ca să folosească un lansator de rachete VIDEO

Imagini cu o camionetă ucraineană căreia i-a fost montat un lansator de rachetă au apărut pe rețelele sociale.

Cele câteva secunde ale filmulețului arată cum sunt trase rachete spre varii ținte din remorca unei mașini, potrivit Twitter Nexta.

Lansatorul de rachetă, mai susține sursa citată, a fost luat de pe un elicopter rus.

Războiul din Ucraina intră îndată în a cincea lună. Miercuri, 22 iunie, trupele ruse efectuează bombardamente sistematice pentru a crea condiții necesare reluării ofensivei împotriva Slavianskului în regiunea Donețk.

#Ukrainian volunteers installed a rocket launcher from a downed #Russian helicopter on a pickup truck and are now actively using it in combat. pic.twitter.com/RF3a0jDZDs