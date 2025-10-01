Un mecanic a fost întrebat cum poți face o mașină să reziste 800.000 de km: Ce a răspuns

Revista Car and Driver scrie că o mașină obișnuită rezistă în jur de 320.000 km, însă poți scoate mult mai mult din ea — dacă îi acorzi atenția de care are nevoie. Astfel, vei economisi bani pe termen lung. Totul începe cu gândirea strategică încă dinainte de a o cumpăra.

Vrei ca mașina ta să te ducă până la 800.000 km? Iată cum poți reuși.

Alege mașina potrivită

Nu orice mașină poate atinge 800.000 km. Pentru a-ți crește șansele, trebuie să alegi un brand și un model recunoscute pentru fiabilitate și durabilitate. Toyota, Honda și Subaru au reputații excelente în acest sens, potrivit clasamentului Consumer Reports 2025.

Condu cu grijă

Poate că nu-ți place să ți se spună cum să conduci, dar stilul tău de condus influențează direct uzura mașinii.

„Condusul agresiv reduce anii de viață ai unei mașini,” spune Alan Gelfand, mecanic și proprietar al German Car Depot. „Apăsarea bruscă a accelerației, frânările violente și pornirea fără a lăsa motorul să se încălzească scurtează durata de viață atât a motorului, cât și a transmisiei.”

Folosește benzină premium

Mulți șoferi evită să plătească în plus pentru benzină premium, însă aceasta ajută motorul să reziste mai mult.

Ads

Melanie Musson, expertă în industria auto la AutoInsurance.org, spune:

„Benzina de calitate superioară menține piesele în mișcare curate și reduce frecarea în interiorul motorului.”

Respectă programul strict de întreținere

Majoritatea mașinilor nu ajung nici măcar la 400.000 de km, cu atât mai puțin la 800.000 de km, pentru că proprietarii neglijează întreținerea regulată.

Totul începe cu schimburile regulate de ulei, dar nu se oprește aici. „Serviciile de transmisie, schimburile de lichid de răcire, întreținerea curelei sau lanțului de distribuție și verificarea sistemului de frânare trebuie făcute la timp — de fiecare dată,” avertizează Gelfand. „Sărirea peste o singură revizie poate scurta viața mașinii cu ani întregi.”

De asemenea, verifică constant și celelalte lichide: lichidul de răcire, lichidul de frână și cel de transmisie, pentru a reduce uzura motorului și a menține performanța.

Repară imediat orice problemă

Ads

De îndată ce auzi un sunet neobișnuit sau simți că motorul sau frânele reacționează altfel, du mașina la service.

La fel ca în cazul unei case, problemele mici se pot transforma rapid în reparații costisitoare. Identifică-le din timp pentru a preveni deteriorarea gravă a grupului motopropulsor.

Fă un buget pentru reparații

Cu cât mașina este mai veche, cu atât va necesita mai multe piese de schimb și reparații. Planifică și economisește pentru ele.

„Drumul spre 800.000 km va presupune mai multe schimburi de plăcuțe de frână, înlocuiri de componente ale suspensiei, alternatoare noi și, posibil, chiar două reparații majore ale transmisiei,” explică Gelfand.

Piesele nu durează la nesfârșit — iar cu cât îți folosești mașina mai mult, cu atât vei avea mai multe de înlocuit, scrie gobankingrates.com.

Ads