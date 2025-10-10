Business Focus: Cârpelile din termoficarea centralizată: Ce orașe din țară și din afară dau clasă Capitalei

Autor: Bogdan Atanasiu
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 13:46
Un mecanic dezvăluie „regula de 30 de secunde” pentru încălzirea mașinii iarna: economisești combustibil și timp
Pe bord, pe turometru, acul va coborî de la o valoare mai mare către una mai mică FOTO Pixabay

Un mecanic auto a explicat cât ar trebui să lași motorul să se încălzească dimineața, după ce mașina a stat toată noaptea în frig. Secretul lui este simplu: o regulă de 30 de secunde care te ajută să economisești benzină și timp în sezonul rece.

Momo, un mecanic care lucrează la Momo’s Garage din Canada, a explicat într-un clip TikTok cum sunt proiectate mașinile moderne pentru a face față temperaturilor scăzute.

Deși unii experți auto recomandă perioade mai lungi de încălzire, bazându-se pe experiența cu modelele mai vechi, Momo spune că mașinile de astăzi au nevoie de „30 de secunde sau chiar mai puțin.”

„Cele 30 de secunde sunt suficiente pentru ca uleiul din motor să ajungă la chiulase, adică partea superioară a motorului”, explică el.

Odată ce uleiul a ajuns acolo, motorul este complet lubrifiat și pregătit de drum. Lubrifierea este esențială pentru a reduce frecarea dintre piesele metalice în mișcare, ceea ce diminuează uzura, reduce supraîncălzirea și prelungește durata de viață a motorului.

„După ce trec cele aproximativ 30 de secunde, poți porni liniștit la drum”, spune Momo.

Totuși, mecanicul adaugă că este perfect în regulă dacă șoferii vor să lase mașina pornită puțin mai mult pentru a dezgheța geamurile:

„Dacă vrei să o lași să se încălzească pentru a dezgheța parbrizul, e ok și asta.”

Cu toate acestea, el avertizează:

„Nu lăsa motorul să meargă prea mult la relanti, pentru că doar irosești combustibil.”

Cum știi că motorul e suficient de cald

După aproximativ 30 de secunde, poți observa un semn clar că motorul e gata: turațiile (RPM) scad vizibil.

Pe bord, pe turometru, acul va coborî de la o valoare mai mare către una mai mică (de obicei sub 1.000 RPM). Acesta este semnalul că motorul s-a încălzit suficient și poate fi condus în siguranță.

Desigur, valorile exacte diferă de la o mașină la alta — în funcție de cilindree, reglajul motorului și numărul de cilindri — dar principiul este același, scrie The Sun.

Sfaturi utile pentru iarnă

Odată cu venirea frigului, mecanicul mai recomandă:

  • să te asiguri că lichidul de parbriz este rezistent la îngheț;
  • să ai în portbagaj echipamente de urgență, cum ar fi lanțuri pentru roți și un pachet de baterie externă pentru pornirea motorului în caz de defecțiune;
  • să faci o verificare generală a mașinii, schimbând dacă e nevoie ștergătoarele, plăcuțele de frână și alte componente esențiale.

