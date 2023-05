Momentul în care limuzina de lux a patriarhului Rusiei este făcută praf în centrul Moscovei VIDEO

Luni seară, 22 mai, au apărut primele imagini cu momentul în care limuzina de lux Aurus, aparținând, conform presei din Rusia, Patriarhului Kirill, a fost distrusă într-un accident rutier în centrul Moscovei.

Imagini și înregistrări filmate din trafic cu mașina distrusă a lui Kirill au fost publicate pe rețelele sociale.

Publicația rusă Baza notează că limuzina de lux Aurus a fost implicată într-un accident în centrul Moscovei, luni dimineața, în jurul orei 6.30.

În urma accidentului, o persoană a fost rănită, dar a refuzat spitalizarea, scrie newizv.ru.

In the morning, the Aurus car got into an accident in the center of Moscow. According to preliminary data, the car is assigned to Patriarch Kirill - the Russian Telegram channel Baza.

The accident occurred at 6:30 am Moscow time at the intersection of Prospekt Mira and Bolnichny… pic.twitter.com/MBjU3IWlwF