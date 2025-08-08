O primărie dintr-un mare oraș trimite la fier vechi mașinile abandonate de pe străzi. Multe sesizări au venit din partea cetățenilor nemulțumiți

O primărie din România va vinde prin licitație unui centru de colectare a fierului vechi 28 de mașini care au fost ridicate de pe străzi pentru că au fost abandonate de proprietari, cantitatea de fier estimată fiind de peste 20 de tone, la un preț de pornire de 90 de bani pentru fiecare kilogram.

Este vorba despre primăria Arad.

Conform unui anunț publicat vineri de Primăria Arad, în 12 august are loc organizarea selecției de oferte pentru valorificarea, prin predare la o unitate de colectare a deșeurilor, a unui lot de 28 vehicule abandonate sau fără stăpân care au intrat în proprietatea municipiului.

"Având în vedere natura și destinația lor, valorificarea vehiculelor se va face împreună pentru toate cele 28 de vehicule, care vor fi preluate ca deșeuri de fier vechi. Masa de deșeuri metalice este estimată la 20.625 de kilograme, iar prețul de pornire este de 0,90 lei/kg (fără TVA). Ofertele care conțin un preț/kg sub prețul de pornire solicitat vor fi respinse. Prețul ofertat va include ridicarea și transportul vehiculelor la adresa ofertantului, operațiuni care cad în sarcina acestuia", se precizează în anunț.

La licitație pot participa firmele care au autorizație de mediu privind desfășurarea de activități de colectare a fierului vechi, iar data limită de depunere a ofertelor este 11 august, ora 16:00, la sediul Primăriei.

Deschiderea ofertelor se va face în 12 august, la ora 16:00.

Primăria Arad a transmis periodic avertismente publice cu privire la ridicarea mașinilor abandonate pe străzi sau pe spații verzi, iar cele care nu au fost revendicate de-a lungul timpului au intrat în proprietatea municipalității.

Adesea, mașinile abandonate ocupau locuri de parcare, iar sesizările veneau din partea oamenilor nemulțumiți.

