Un mecanic a dezvăluit cele cinci lucruri pe care nu ar trebui să le faci niciodată la o mașină automată

Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 17:56
Mecanic care repară o mașină FOTO Pixabay

Un mecanic este adesea considerat o adevărată enciclopedie când vine vorba despre mașini, iar un expert auto a împărtășit o listă importantă de sfaturi pentru proprietarii de mașini automate.

De la lichide la trepte de viteză, bărbatul a explicat câteva reguli simple pentru a te asigura că transmisia rămâne în stare perfectă.

Și, deși unele dintre ele sunt mai evidente decât altele, toate sunt utile de știut.

Deținerea unei mașini poate fi o experiență stresantă, mai ales când lucrurile merg prost. De la șasiu la caroserie, uneori lucrurile nu decurg așa cum ai planificat inițial.

Un mecanic a împărtășit câteva sfaturi valoroase atunci când vine vorba despre îngrijirea transmisiei automate, aflată în centrul mașinii tale.

Mecanicul și creatorul de conținut de pe YouTube Scotty Kilmer a împărtășit cinci lucruri pe care nu ar trebui să le faci niciodată la o mașină automată, iar unele sunt destul de simple.

În primul rând, spune că nu ar trebui să conduci mașina prin apă adâncă.

„Să spunem doar că apa și transmisiile automate nu se împacă deloc bine”, a declarat mecanicul.

În al doilea rând, menționează că nu ar trebui niciodată să schimbi din mers treapta de rulare înainte în marșarier, deoarece acest lucru poate distruge transmisia.

În al treilea rând, explică faptul că, dacă stai pe loc o perioadă lungă de timp, este o idee proastă să ții mașina în treapta de rulare înainte, deoarece s-ar putea supraîncălzi și să provoace daune mașinii.

Soluția? Pune schimbătorul în poziția de parcare, dacă este posibil, pentru a evita acumularea inutilă de căldură.

În final, Scotty a explicat că, mai ales dacă ai o mașină mai veche, ar trebui de fapt să schimbi lichidul de transmisie, chiar dacă unii susțin că acesta poate rezista mult timp.

Mașinile mai noi tind să aibă lichide care rezistă mai bine la căldură, dar, ideal, lichidul ar trebui schimbat la fiecare 96.000 – 128.000 km, scrie supercarblondie.com.

În al cincilea rând, avertizează să nu lași niciodată mașina automată în poziția de mers înainte sau în punctul mort atunci când staționezi pe o pantă. Folosește întotdeauna frâna de parcare, pentru a evita solicitarea inutilă a cutiei de viteze și a sistemului de transmisie.

#masini automate, #sfaturi, #soferi, #mecanic auto , #stiri auto
