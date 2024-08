Mașini "însărcinate" pe străzile din China. Care este cauza efectului bizar al vopselei auto VIDEO

Mașinile produse în China la prețuri mai mici decât în SUA și Europa pot cauza și probleme neașteptate. O filmare cu mai multe autoturisme care par „însărcinate” a devenit virală datorită al unui efect bizat al vopselei pe timpul verii.

Atunci când vopseaua mașinii este aplicată direct ca folie, aceasta devine vulnerabilă la o serie de factori care nu au fost luați în considerare de proiectanți. Mai multe mașini filmate pe străzile din China par „însărcinate”.

Bulele formate pe capotele și portierele mașinilor sunt un efect al valului de căldură extremă care a lovit China în această vară. Umiditatea de sub vopseaua mașinii duce la umflarea vopselei pe caniculă, când apa se transformă în vapori, dar nu are pe unde să iasă, scrie Antena3.

Filmările cu mașinile care par însărcinate au atras atenția internauților și au fost vizualitate de peste 750.000 de ori de la postare.

În cazul unei „explozii” a bulei, este puțin probabil ca cineva să fie rănit, totuși efectul vopselei pe capotă are un alt efect periculos.

🇨🇳 Due to the record-high temperatures in China these days, paint protection films on vehicles have been expanding, leading people to nickname them 'pregnant cars' 😅

