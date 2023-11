Cum arată mașina pentru care s-a plătit peste 51 de milioane de dolari. Este al doilea cel mai scump automobil de colecție vândut la o licitație

Un automobil Ferrari 250 GTO din 1962 a fost vândut luni seară la New York pentru suma de 51,7 milioane de dolari, ocupând locul al doilea în topul celor mai scumpe maşini de colecţie vândute vreodată la o licitaţie, a anunţat casa Sotheby's, scrie AFP citat de stirileprotv.ro.

Aflată în proprietatea unui colecţionar american timp de 38 de ani, legendara maşină sport italiană a devansat o altă maşină 250 GTO, vândută în 2018, la Sotheby's, pentru 48 de milioane de dolari.

Ferrari nu deţine însă recordul absolut pentru un automobil vândut la licitaţie: un Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé a fost vândut pentru 135 de milioane de euro în 2022.

Acel Mercedes, unul dintre singurele două exemplare existente, a fost vândut cu prilejul unei licitaţii confidenţiale în mai 2022 muzeului din Stuttgart al fabricantului german şi a devenit ''automobilul cel mai scump vândut vreodată'' în lume, fie că e vorba despre vânzări la licitaţii sau private, a precizat pentru AFP un purtător de cuvânt din partea RM Sotheby's, filiala dedicată automobilelor de lux a casei de licitaţii.

Fabricat în 1962, exemplarul Ferrari 250 GTO, cu număr de şasiu 3765, motor de patru litri şi 390 de cai putere - a terminat pe locul al doilea la vremea respectivă o cursă de anduranţă de 1.000 de kilometri pe circuitul german din Nürburgring, precum şi cursa de 24 de ore de la Mans, unde echipa a trebuit să abandoneze din cauza unei explozii la motor, potrivit RM Sotheby's.

This car just sold for $51.7M, the most valuable Ferrari ever sold at auction.

Here’s why:

It’s a 1962 Ferrari 250 GTO, 1 of just 36 Ferrari 250 GTOs produced between 1962-1964.

▪️Originally produced as a (rarer) 330 LM

▪️Only 250 GTO ever raced by Scuderia Ferrari

▪️Other 250… pic.twitter.com/LsZd3OEnXj