De ce continuă românii să cumpere mașini Diesel. "Obsesia e și moștenită cumva, din tată în fiu"

Într-o perioadă în care unii șoferi se gândesc să schimbe mașina pentru un vehicul hibrid sau

electric, mulți preferă să rămână la cele clasice.

În timp ce unii șoferi au preferințe clare când vine vorba de tipul motorului, alții încearcă să înțeleagă și să demonteze mitul mașinilor diesel.

Este tema de discuție deschisă de un șofer în mediul online.

"De ce cumpărați Diesel în 2024?"

Aceasta este întrebarea tranșantă pe care a adresat-o înainte de a expune punctul său de vedere, într-o postare pe Reddit.

"Am avut recent o discuție cu cineva în legătură cu asta. Omul în cauză spunea că se uită după un SUV mediu, dar pe motorină. El stând în oraș și mergând 90% din timp în oraș. L-am întrebat de ce Diesel. Și mi-a spus că vrea o mașină de familie. I-am spus că asta nu e un motiv super ok să fie fixat pe un anume fel de motorizare. A ridicat din umeri și a zis că sunt motoare ok.

M-a pus pe gânduri. De ce vrea un român mediu - motorină, indiferent de întrebuințarea automobilului? Și mai mult. De ce suntem așa fixați pe motorizările astea ca nație? Consumul în oraș e asemănător cu benzina. Complexitatea e asemănătoare cu cea a unui motor hibrid, iar întreținerea e scumpă. Singurul avantaj pe care îl văd e prețul mai redus la sh. Din cauzele de mai sus.

Știu că nu e chiar un studiu de caz, un sondaj cu un singur om, dar e clar că România e plină de mașini tdi, dci și ce motorizări populare mai sunt. Le auzi pe stradă imediat cum se mai răcește afară și le vezi (și inspiri) ocazional.

Ads

Voi de ce ați luat Diesel în 2024 dacă nu tractați și nu mergeți la drum lung? Faceți research înainte de cumpărarea unei mașini sau mergeți pe ideea de preț bun?

Și ca un mic context final: am făcut școala de șoferi pe un Logan 1.5, acum mulți ani. Mi s-a părut meh. În prezent avem în familie două hatchuri pe benzină. Personal, cred că cu cât e motorul mai simplu, cu atât e mai ok la întreținere pe termen lung.

Later edit: Loganul ăla nu e singura mea experiență de condus pe motorină. M-am urcat și într-un A4 cu 2.0 tdi și mi s-a părut tractor. Mașina era vechiuță și trăgea destul de bine, dar vibrațiile și feelingul general au fost de utilaj agricol, nu neapărat de sedan de oraș. Poate ține și de așteptări, nu știu", a scris acesta pe Reddit.

"Mașina diesel consumă puțin"

Postarea sa a strâns peste 200 de comentarii cu diferite păreri și argumentate formulate de șoferi.

Ads

Una dintre explicații se referă la ideea că mașinile diesel ar consuma mai puțin combustibil.

"Păi, pentru o bună parte din cetățenii noștri, conceptele și ideile cu privire la modul de funcționare a mașinilor a rămas blocat în anii 2000, când abia atunci au început să se înlocuiască vechile dacii cu mașini relativ moderne. În acea perioadă, teoria conform căreia "mașina diesel consumă puțin, iar benzină (semnificativ) mai mult" era în mare parte valabilă. Îți luai un golf 1.9 și chiar consumă puțin față de benzină de 1.6 sau 2.0, plus și că "avea cuplu de betonieră".

Discrepanțele s-au diminuat mult în cazul mașinilor moderne, euro 6, însă mentalul colectiv nu prea a evoluat în aceeași direcție.

Mai este relevant și elementul de atehnicitate sau de indiferență șoferilor: nu conștientizează că un diesel are și DPF, eventual și AdBlue, care nu se înțeleg deloc cu mersul în oraș, iar în eventualitatea unor defecțiuni, bocește portofelul. Ori, pur și simplu merg pe ideea că le anulează, și aia e, consum mic să fie în continuare. Fac ăia din spatele meu, sau pietoni, cancer. E problema lor.

Ads

În prezent, doar în cazul în care faci zeci de mii de km pe an în exterior merită un diesel, în restul situațiilor, nu prea.

Am observat că obsesia pentru diesel e și moștenită cumva, din tată în fiu. Apropo, eu mor pe aia care se pun pe tunat diesel-uri: "am putere boss, dar încă îmi consumă puțin, șmecherie".

"Au fost niște motoare foarte bune, un 1.9 TDI ducea sute de mii de km, consum mic, cuplu. Și alternativă erau motoare natural aspirate, anemice și cu consum mare sau primele turbo benzină pe mașini non performance, care aveau o fiabilitate groaznică. Cam toate investițiile productorilor europeni erau în Diesel.

Între timp dieselul a devenit și el o chestie sensibilă, și benzina a evoluat enorm, dar dieselul rămâne o opțiune valida pentru mașini folosite aproape exclusiv în afară, pe distanțe lungi, în special autostrada", crede altcineva.

"Și de la mine, cu accent pe "din tată în fiu". Ca să și răspund, am căutat benzină la modelul de mașină ales, n-aveam încă 1000-1500 euro în plus. Merg 80-90% pe exterior și am zis hai da văd cum e. M-am obișnuit însă tot mă zgârie zgomotul (1.5 dci). Următoarea o să fie benzină sigur.

Ads

Ca să fac o comparație cu fosta pe benzină (puterea e irelevantă pentru mine): Mașina asta pare mai "tanc", la benzină imediat simțeai o bujie, rola, ceva, se schimbă zgomotul la motor imediat. Nu-mi place în schimb răspunsul la pedala și faptul că nu se turează așa frumos ca benzina. Nu-mi place când o ia parkinson-ul dimineață după ce n-ai pornit-o o săptămână. Și bonus, sigur n-o să-mi placă să repar ambreiaj cu masă dublă, dpf, sau injectoare, dacă o să fie cazul.

"Economisești peste 4.000 lei în combustibil cu o mașină diesel"

Unul dintre cei care au comentat a folosit; i un calcul concret drept argument.

"Lumea își cumpără diesel deoarece consumă mai puțin. Mașinile diesel consumă realistic cam cu 30% mai puțin și diesel-ul e în mare același preț cu benzina. Un suv-ulet diesel consumă 10 în oraș și unul pe benzină consumă cam 13l/100km. Dacă faci 20k km pe an asta înseamnă că economisești peste 4000 lei în combustibil cu o mașină diesel. De obicei dpf-ul la o mașină exploatată greșit se duce după 150k km, dar să zicem că se duce la 100k km. Un dpf este aproximativ 7000 lei montat (pe lângă faptul că se pot face regenerări forțate, spălări etc). Asta înseamnă că în 5 ani economisești peste 13000 lei cu un diesel.

Ads

Pe lângă asta, deși nu mă încadrez în această categorie, multă lume preferă cum se simte un motor diesel. Nu trebuie turat că să ajungi la cuplu (dezvoltă mai multă putere la turații mici), diesel-urile sunt mai iertătoare dacă nu le ai cu ambreiajul și la drum lung ai autonomie mult mai mare.

Eu prefer mașinile pe benzină, dar e destul de clar de ce mulți oameni preferă mașinile diesel."

"A fost întotdeauna popular în Europa"

"Nu este o chestiune românească, dieselul a fost întotdeauna popular în Europa. Nu cred că există continent pe glob să aibă procentul de 50/50 diesel benzină pe care Europa l-a avut pentru mulți ani. Franța de exemplu are vreo 55-60% mașini diesel, comparativ cu restul metodelor de propulsie (benzină, electric, gpl, etc)".

Ads