Mașinile electrice revoluționare care apar în 2023. Prețurile de la care pornesc noile modele FOTO

Ideea unei mașini electrice era de domeniul fantasticului nu cu mult timp în urmă, însă acum vehiculele circulă pe străzi, iar piața este în continuă creștere.

Anul 2022 a fost oricum unul bun pentru mașinile electrice, însă 2023 se anunță și mai spectaculos. Zeci de producători consacrați au dezvăluit deja ce pregătesc pentru anul următor, iar Hot Cars a alcătuit un top 10 al celor mai așteptate mașini electrice ce vor apărea în 2023.

1. Tesla Cybertruck

Camioneta electrică produsă de Tesla va circula pe străzile din Statele Unite ale Americii în 2023. Caroseria este realizată din oțel inoxidabil laminat la rece, făcând mașina aproape impenetrabilă. Are o autonomie de până la 800 de kilometri și va avea mai multe variante în ceea ce privește motorul: unul singur, dublu sau triplu, astfel că prețurile vor fi 40.000, 50.000, respectiv 70.000 de dolari. De asemenea, pentru 10.000 de dolari în plus, veți putea adăuga un sistem prin care mașina să fie autonomă, adică să se conducă singură.

TESLA CYBERTRUCK READY FOR MASS PRODUCTION. WILL YOU BUY?⚡ pic.twitter.com/YzeIPmRJCV — Tesla Cars Only (@teslacarsonly) November 29, 2022

2. BMW i7

i7 va avea o autonomie de circa 305 mile, o baterie de 120 kWh și un motor triplu de 740 cai putere. Are funcții multiple de asistență la conducere și un interior plin de completări elegante, printre care și un ecran generos pentru pasagerii din spate. Prețul pornește de la 119.000 de dolari.

3. Aston Martin Lagonda All-Terrain

Mașina ultra-luxoasă a fost anunțată încă din 2019, dar nu au mai existat vești despre model până de curând. Deși nu există foarte multe informații, ca de exemplu referitoare la preț, interiorul va fi spațios și elegant.

4. Camionul Canoo Pickup

Camionul american a surprins fanii mașinilor electrice din întreaga lume în special datorită design-ului său original. Camioneta este dotată cu pat extensibil, masă de lucru pliabilă și prize electrice. Are motoare electrice duble, ajunge la 600 de cai putere și va avea o autonomie de circa 320 de kilometri. Precomenzile au început deja.

US Army starts testing a modified version of Canoo’s electric pickup truck https://t.co/Hnp8Yly8sl pic.twitter.com/GFHpdtKFID — Engadget (@engadget) December 4, 2022

5. Kia EV9

Kia este hotărâtă să facă din EV9 unul dintre cele mai futuriste vehicule electrice din istoria modernă. De asemenea, producătorul promite că SUV-ul va fi complet electric și că prețul va fi mai mic comparativ cu concurența. De asemenea, va avea un panou solar încorporat. Autonomia va fi de aproximativ 480 de kilometri, iar bateria va suporta încărcarea rapidă de 350 de kilowați. Tabloul de bord va avea un ecran de 27 de inchi. Estimările privind prețul arată că modelul de bază va porni de la 50.000 de dolari.

6. Toyota Prius

Deși nu este complet electric, Toyota Prius este fără îndoială cel mai popular hibrid din toate timpurile. Noul model vine cu un interior complet reproiectat, un grup motopropulsor hibrid mai puternic, circa 220 de cai putere, în funcție de varianta aleasă, baterii litiu-ion și panouri solare.

7. Jeep Wrangler EV (Magneto)

Pentru un Jeep complet electric cu specificații Wrangler, Magneto este destul de atractiv pentru cei care iubesc să conducă off-road. Această versiune va avea cel mai probabil un motor electric de 285 cai putere, alături de o transmisie manuală cu 6 trepte. Datorită design-ului, va avea doar patru baterii, dar nu se știe încă despre ce autonomie este vorba. Prețul modelului standard va porni de la 50.000 de dolari.

First look at the Jeep Wrangler Magneto 2.0 EV pic.twitter.com/Be1GurzTAo — Market Rebellion (@MarketRebels) April 12, 2022

8. Faraday Future FF91

Faraday Future FF91 este unul dintre cele mai așteptate vehicule electrice. Producătorul chinez a publicat câteva specificații, ca de exemplu autonomia de circa 700 de kilometri. Sedanul va dispune de o baterie de 130 kWh care poate fi încărcată complet în mai puțin de o oră în modul de încărcare rapidă. Motorul va avea o putere uluitoare de 1.050 de cai putere.

Production for the 1050bhp Faraday Future FF91 electric car may finally begin this year, if the firm attracts more investment https://t.co/sOkOe5tBy6 pic.twitter.com/wa1mjJSwCT — Autocar (@autocar) August 23, 2022

9. Fisker Ocean

Henry Fisker a fost un pionier al vehiculelor electrice, dar nu a atins niciodată succesul sperat. Cu toate acestea, a lucrat pentru a-și crea SUV-ul complet electric numit Ocean și, datorită unui parteneriat cu Magna International în 2020, Fisker Ocean este acum în producție și va fi gata în 2023.

Fisker Ocean este un SUV cu 5 locuri și va veni cu diverse baterii. Bateria high-end Hyper Range va permite vehiculului să parcurgă până la 560 de kilometri cu o singură încărcare. De asemenea, va avea 550 de cai putere.

10. Audi A6 E-Tron

Producătorul promite că mașina va putea acoperi o distanță maximă de 700 de kilometri cu o singură încărcare. Vorbind despre încărcare, va fi echipată cu o baterie de 100 kWh și va suporta încărcare rapidă de 270 kW, cu condiția să fie asigurată infrastructura potrivită.

Doar 10 minute de încărcare vor aduce circa 300 de kilometri de autonomie.

Audi A6 E-Tron Rendered Accurately After The New Spy Photos https://t.co/nd0Lmr28Cp pic.twitter.com/oNpxu8MgDM — Flyin18T Motorsports (@Flyin18T) November 30, 2022

