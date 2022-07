Care sunt cele mai economice mașini electrice. Experimentul la care au participat Dacia Spring, Skoda Citigo și VW e-Up!

Interesul românilor pentru mașinile electrice este în creștere, în contextul scumpirii combustibilului.

Trei proprietari de mașini electrice au participat la un experiment pentru a stabili care este cea mai economică.

Cei trei șoferi au Dacia Spring, Skoda Citigo și respectiv VW e-Up! Aceștia au parcurs trasee diferite și au furnizat datele finale publicației de profil electromobilitate.com.

Dacia Spring, 5.874 km în luna iunie cu un cost de 148,67 lei

Dacia Spring de Deva a făcut 5.874 km în luna iunie cu un cost de 148,67 lei, în care este inclus abonamentul Enel X de 75 lei/60 kWh, a încărcat 691,7 kWh.

În acești kilometri sînt incluse trei trasee:

Transalpina, Deva – Sebeș – Obîrșia Lotrului – Rînca – Novaci – Rîmnicu Vîlcea – Sibiu – Deva;

Transfăgărășan pe sfert, Deva – Sibiu – Cîrțișoara – Bîlea cascadă și retur;

Transfăgărășan complet, Deva – Sibiu – Cîrțișoara – Baraj Vidraru – Curtea de Argeș – Rîmnicu Vîlcea – Sibiu – Deva.

Și un traseu Deva – Reghin.

VW eUP, 2104 km în iunie și a consumat 246.2 kWh

VW eUP! a parcurs 2104 km în iunie și a consumat 246.2 kWh. Dacă e să ne luăm după costul de 0.75 lei/kWh s-ar putea spune a costat 184.65 lei, dar trebuie ținut cont de costurile de încărcare din Ungaria, la Ionity, unde s-au cheltuit următoarele sume:

4180 Ft pentru 16.54 kWh + 3850 Ft pentru 13.16 kWh.

Calculul refăcut:

216.5kWh * 0.75lei = 162.38 lei

29.7kWh * 270.37Ft = 8030Ft = 103.27 lei

Consumul mediu la bord este 11.7 kWh/100km. Temperatura medie în această perioadă 25-27grade. Viteza medie: cu aproximație 40-45 km/h.

Skoda Citigo

Din informațiile de final de iunie este ușor de văzut că AC-ul Skodei Citigo) a avut de înfruntat o diferență de temperatura de până la 16 grade C, atunci când temperatura în Timișoara a urcat la 38 C, dar interiorul a fost răcit la 22 C.

Cu toate acestea, energia recuperată prin frânare regenerativă, a fost mai mare decât cea consumată de instalația AC (cele două coloane cu chenar verde din dreapta). Este o mare deosebire față de perioada de iarnă, când încălzirea interiorului a consumat sistematic mai multă energie decât a recuperat micul Citigo, influențând negativ consumul realizat în sezonul rece.

Consumul mediu săptămânal

