Surpriza mașinilor viitorului anunțată de cea mai mare companie din lume: ”Americanii și chinezii nu merg în direcția asta”

Firma Aramco, care este cea mai mare companie petrolieră din lume, a făcut un pariu nebun legat de viitorul mașinilor de pe glob. Grupul, care a realizat anul trecut venituri de 500 de miliarde de dolari, pariază în continuare pe mașinile cu motoare cu ardere internă și nu pe cele electrice.

Aramco din Arabia Saudită, a cumpărat luna trecută un pachet de 740 de milioane de euro, 10% din acțiunile Horse Powertrain, o companie dedicată construcției de motoare pe bază de combustibil. Ea mizează pe faptul că tranziția la mașinile electrice va fi mult mai lentă, iar cineva trebuie să producă și motoare pentru automobilele cu benzină și motorină.

Aramco pariază că motorul cu ardere internă va funcționa pentru „foarte, foarte mult timp”, deoarece cea mai mare companie petrolieră din lume observă o oportunitate de afaceri din ascensiunea mașinii electrice, potrivit Financial Times.

Calculul lui Aramco și al celorlalți acționari ai Horse, producătorul chinez Geely și partenerii său francez Renault, este că, pe măsură ce industria încetează să mai proiecteze și să dezvolte propriile motoare cu ardere, va începe să le cumpere de la terți.

O mare putere în panică: Prăbușire a vânzărilor cu 7 miliarde, consumatorii nu mai ”mușcă” momeala

Ads

„Va fi incredibil de costisitor pentru lume să se oprească complet sau să se facă fără motoarele cu ardere internă”, a declarat Yasser Mufti, vicepreședintele executiv la Aramco din Arabia Saudită responsabil pentru afacere. „Dacă te uiți la accesibilitate și la o mulțime de alți factori, cred că vor exista pentru o perioadă foarte, foarte lungă.”

Întrebat dacă crede că vor exista motoarele cu ardere internă pentru totdeauna, Mufti a răspuns că da. Saudi Aramco a declarat anterior că el crede că, chiar și în 2050, mai mult de jumătate din toate mașinile vor funcționa în continuare cu un fel de combustibil.

În 2021, dispariția motorului cu ardere internă (ICE) părea asigurată după ce producători de automobile, inclusiv Ford, General Motors și Mercedes-Benz, și guverne, inclusiv Marea Britanie, s-au angajat să pună capăt vânzărilor de noi motoare pe benzină și diesel între 2035 și 2040.

Ads

O comoară uriașă a Rusiei dezvăluită în inima Occidentului: Moscova deține 90% din rezervele lumii

Dar, odată cu încetinirea creșterii vânzărilor de vehicule electrice și creșterea protecționismului comercial, viitorul ICE-urilor arată mai puțin sumbru.

„Credem că până în 2035, 2040 și chiar și după 2040 încă vedem un număr semnificativ de vehicule ICE”, a declarat Matias Giannini, directorul executiv al Horse. „Cu siguranță mai mult de jumătate și până la 60% din populație vor avea în continuare un fel de motor, fie că este ICE pur, un hibrid complet sau un hibrid plug-in.”

Această perspectivă oferă o oportunitate de consolidare a producției. Giannini a spus că Horse și-a asigurat deja „câteva afaceri” și era în discuții cu câțiva producători auto pentru a le furniza motoare.

„Avem o varietate de motoare noi care apar, de exemplu, pentru a aborda legislația”, a spus el, adăugând că, deși multe companii auto au decis să nu mai investească sau să dezvolte motoare ca răspuns la noile standarde UE, „noi am continuat”.

Ads

Asociația mixtă a fost creată în urmă cu un an, după ce Geely și Renault și-au creat diviziile de motoare și transmisie și le-au unit în Horse. Noua companie de 7,4 miliarde de euro, 19.000 de angajați, care are 17 fabrici în întreaga lume, este capabilă să construiască 3,2 milioane de unități pe an și dorește să producă 5 milioane, plasându-l aproximativ în aceeași ligă cu Stellantis, proprietarul Chrysler, Fiat și Citroën.

Cea mai mare prăbușire a prețurilor locuințelor din Europa. 900.000 de români fericiți într-o țară. Surpriză la noi

„Nimeni nu face ceea ce ne propunem”, a spus Giannini. „Dacă astăzi ești o companie de mașini și te concentrezi 100% pe vehiculele electrice și dintr-o dată îți dai seama că într-o regiune clienții tăi doresc un vehicul hibrid, ai putea să ai parteneriat cu Horse Powertrain.

Ads

„Veți avea în continuare vehiculul dumneavoastră de marcă”, a adăugat el. „Toată lumea câștigă. Nu trebuie să faci o investiție mare, nu trebuie să îți readaptezi ingineria, poți avea ceva mult mai rapid, producând în continuare din fabricile tale, angajând oameni din regiunea ta și oferind mai multe opțiuni consumatorului final.”

Philippe Houchois, analist auto la Jefferies, a spus că are sens ca Geely și Renault să încerce să atingă performanța prin combinarea producției lor.

„Tranziția la mașinile electrice (EV) este mai lentă decât credeau unii și există automobile hibride, despre care unii credeau că vor dispărea, așa că pista este mai lungă”, a spus Houchois, adăugând că companiile de mașini mai mici, precum Honda și Nissan, ar putea fi clienți potențiali pentru Horse.

El a mai prezis că „locul de joacă logic” al lui Horse pentru motoarele sale va fi în Europa. „În lumea de astăzi, doar Europa vrea să omoare ICE. Nici chinezii, nici americanii nu lucrează în această direcție.”

Ads