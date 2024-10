Merită efortul să deții o mașină electrică? Concluzia unui șofer care conduce de patru ani un astfel de vehicul

Proprietarii mașinilor electrice s-au confruntat cu unele provocări în ultima perioadă. Mai mulți factori au contribuit la o scădere a entuziasmului de a conduce un astfel de vehicul.

Costul ridicat al achiziției inițiale rămâne o barieră importantă, în special în comparație cu mașinile convenționale pe combustibili fosili, care sunt adesea mai accesibile.

Infrastructura de încărcare insuficientă în anumite regiuni, mai ales în zonele rurale, face ca mulți șoferi să fie reticenți în a face trecerea la electric.

În plus, deși tehnologia bateriilor s-a îmbunătățit, mulți șoferi încă au îngrijorări legate de autonomia pe distanțe lungi și de accesibilitatea stațiilor de încărcare rapide.

Un profesor emerit de jurnalism la Universitatea Roehampton a condus o mașină electrică timp de 4 ani și a relatat experiența personală într-un articol publicat de publicația The Guardian.

Multe dintre dificultățile și dezavantajele inițiale rămân

"Am fost relativ printre primii care au adoptat un vehicul electric, cumpărând un Renault Zoe în toamna anului 2020, în timpul pandemiei. Părea logic să facem această alegere. La urma urmei, viitorul era electric, nu-i așa?

După primul an, am scris un articol în acest ziar despre cum a fost experiența. A fost un fel de saga. Am descoperit că infrastructura de încărcare era o lume haotică de companii și aplicații diferite. Am experimentat și am depășit anxietatea legată de autonomie (va ajunge mașina atât de departe cât spune bateria?), doar pentru a fi înlocuită de teama legată de încărcare (poți găsi un încărcător care să funcționeze?).

Am făcut schimbări în stilul nostru de viață, unele bune (cum ar fi utilizarea mai frecventă a trenurilor), altele rele (cum ar fi apariția unei diviziuni de gen în privința aplicațiilor și stațiilor de încărcare). Nu ne-am încumetat să facem un drum de 700 de mile prin Franța.

Ceea ce am presupus atunci a fost că guvernul va face lucrurile mai ușoare pentru vehiculele electrice. Dar, deși ne-am obișnuit acum cu stilul de viață electric, multe dintre dificultățile și dezavantajele inițiale rămân."

Merită efortul să deții o mașină electrică?

"După patru ani, momentul în care contractul de finanțare pentru mașina noastră expiră, ne aflăm în situația de a căuta o altă mașină, punându-ne o întrebare „eretică”: merită efortul să deții o mașină electrică? Viața ar putea fi mult mai ușoară dacă am renunța.

În conversația noastră cu dealerul despre "apropierea sfârșitului contractului de finanțare", aflăm că nu suntem singuri. "Am considerat de la sine înțeles", spune dealerul, "că ați venit să vă uitați la un hibrid. Toți ceilalți o fac". Statisticile publicate săptămâna trecută arată că percepția sa este corectă: entuziasmul pentru vehiculele electrice a stagnat, iar industria auto nu reușește să își îndeplinească obiectivele obligatorii de vânzări.

Spre deosebire de majoritatea șoferilor de vehicule electrice, nu avem un loc de parcare privat unde să încărcăm mașina în fața casei, așa că depindem de punctele de încărcare publice, în cazul nostru, în principal de încărcătoarele montate pe stâlpi de iluminat din sectorul Wandsworth, sud-vestul Londrei. Mașina noastră nu este doar pentru deplasări scurte urbane – orice călătorie cu mașina, oricât de lungă, este electrică. Dealerul este surprins că nu am renunțat de mult.

Dar experiența noastră a fost cu adevărat mixtă. Mașinile electrice sunt necomplicate din punct de vedere tehnic, așa că este mult mai puțin probabil să meargă prost. Mașina noastră a fost extrem de fiabilă. Încă nu am respectat garanția (100.000 de mile). Încărcarea mașinii de la stâlpii de iluminat este o a doua natură. Încărcătoarele sunt defecte mai rar, iar majoritatea aplicațiilor de plată funcționează în mod similar. Petrecem mult mai puțin timp sunând la liniile de asistență.

Dar multe dintre îmbunătățirile așteptate nu au avut loc. Încă nu există un card unic cu care să se plătească la toate încărcătoarele, iar călătoriile în afara teritoriului național necesită probabil descărcarea altor aplicații. Există încă zone care sunt deșerturi de încărcătoare. Am renunțat recent la ideea de a merge cu mașina în East Yorkshire din cauza lipsei de încărcătoare.

În ceea ce privește încărcătoarele rapide din stațiile de service, situația este din nou mixtă. Există mai multe garaje ale "marilor furnizori" cu 20 sau mai multe încărcătoare, iar încărcătoarele rapide sunt destul de rapide.

Dar multe benzinării au doar câteva și, pe măsură ce numărul de vehicule electrice crește, crește și presiunea asupra încărcătoarelor. Într-o călătorie recentă de întoarcere de la Lincoln, am întâlnit cozi lungi la trei benzinării de autostradă, fiecare având doar șase încărcătoare.

Nu s-a dezvoltat încă o adevărată etichetă a cozilor pentru vehiculele electrice, așa că a fost stresant să ne întrebăm dacă, după o așteptare lungă, cineva va încerca să se bage în față.

Din fericire, șoferii de vehicule electrice sunt rezonabili, așa că nu au existat certuri. Încă îmi pare rău că nu pot face călătorii mai lungi fără o planificare elaborată și o anxietate constantă legată de încărcare."

Cum rămâne cu partea financiară?

"Mașina pe care am cumpărat-o, deși de bază, era mult peste prețul unei mașini pe benzină echivalente. Dar vehiculele electrice sunt ieftine de condus, nu doar pentru că întreținerea este foarte ieftină. Încărcarea completă a bateriei, care oferă o autonomie de 230 de mile, costă aproximativ 11 lire sterline la încărcătoarele lente și 33 de lire sterline la cele rapide. Nu există taxă de drum.

În mod crucial, achiziția noastră pare a fi o achiziție proastă, deoarece valoarea mașinilor electrice la mâna a doua s-a prăbușit. După ce am anticipat că mașina își va menține cu ușurință valoarea din cauza cererii în creștere, datorăm companiei de finanțare mai mult decât valorează EV-ul nostru - din fericire, putem restitui mașina.

Entuziasmul pentru mașinile electrice a scăzut. Destul de devreme a existat o mare problemă în ceea ce privește obținerea pieselor de schimb, care erau costisitoare și supuse unor întârzieri mari. Situația s-a îmbunătățit, dar a afectat reputația vehiculelor electrice. Cauza scăderii prețurilor este convergența unei oferte din ce în ce mai mari de vehicule electrice mai ieftine din China (și reducerea prețurilor de către Tesla), în timp ce dorința inițială de a adopta mașinile electrice a dispărut din cauza faptului că experiența de condus nu s-a schimbat prea mult. Acestea nu sunt probleme care să fie lăsate în seama pieței, ci necesită un angajament guvernamental mai puternic pentru a face infrastructura mai ușor de utilizat și pentru a trimite semnale clare cu privire la viitorul electricității.

Ar fi o înfrângere să renunțăm la o mașină complet electrică când am făcut atât de multe ajustări. Încă mi se pare corect ca benzina să fie înlocuită de electricitate. Hibrizii par un pic inutili, iar hibrizii plug-in sunt încă destul de puțin evoluați, cu o autonomie electrică limitată, iar cu două tipuri de motoare există de două ori mai multe posibilități de a merge prost. Dar sunt atât de multe lucruri pentru care ar fi frumos să nu trebuiască să-ți faci griji - de la "vânătoarea încărcătorului funcțional" la planificarea necesară pentru călătoriile lungi.

Eu încă sper că guvernul va stimula conducerea vehiculelor electrice. Nu ar fi frumos dacă șoferul virtuos ar fi recompensat, în loc să fie dezavantajat?"

