Tot mai mulți șoferi care au ales cândva Tesla încep să se reorienteze către alte mărci, nemulțumiți de probleme legate de calitatea construcției, actualizările software controversate sau concurența tot mai puternică din partea producătorilor tradiționali și chinezi. Deși Tesla a fost pionierul mobilității electrice, loialitatea consumatorilor începe să scadă, iar alternativele devin tot mai atractive.

Este cazul unui șofer care a relatat într-in articol publicat de Business Insider cum a schimbat Tesla Model 3 cu un BYD Seal.

"Întotdeauna am avut o oarecare reținere față de Musk"

"Locuiesc în Devon de trei ani. Sunt acum pensionar, dar am fost director al serviciilor de sănătate mintală și director executiv al unei organizații non-profit din domeniul sănătății și îngrijirii sociale.

Am cumpărat Tesla Model 3 în 2020, când m-am pensionat, cu suma forfetară primită din pensia ocupațională, pentru soția mea. Am vândut-o acum aproximativ trei luni. Pur și simplu mi s-a părut extrem de inconfortabil ca măcar un singur ban din banii noștri să ajungă la Elon Musk.

Întotdeauna am avut o oarecare reținere față de Musk, dar pe măsură ce a trecut timpul, eu și soția mea am devenit din ce în ce mai neliniștiți.

Ads

Cred că există un punct în care nu mai e vorba doar de neplăcere, ci ajungi să crezi că omul acesta generează în mod activ ură și diviziune între oameni. Când au avut loc revoltele din Southport, am avut senzația că el nu făcea decât să toarne gaz pe foc. Nu mă simt deloc confortabil cu asta și nu vreau să fiu asociat cu astfel de lucruri.

Consider că a trecut o linie. Sprijinul lui pentru partidele de extremă dreapta din Germania și răspândirea dezinformării sunt pur și simplu scandaloase."

Probleme cu Model 3

"Ca să fiu sincer, nu mi-a plăcut niciodată prea mult Model 3. Nu pot nega că la început a fost incitant — când te urcai prima dată, apăsai pedala și accelera foarte tare. Dar, pentru mine, nu era deloc confortabil.

Scaunele nu erau bine construite, iar interiorul părea ieftin și de proastă calitate. Multe dintre setările importante erau accesate doar prin ecranul central, ceea ce înseamnă că îți luai privirea de la drum atunci când ar fi trebuit să fii atent la trafic.

Ads

Ușile nu erau bine montate, așa că în interior se auzea mult zgomot, iar după câțiva ani, suspensiile au început să scârțâie puternic.

Totul părea ieftin. Personal, nu cred că mașina era bine construită.

La început, serviciile post-vânzare au fost în regulă, dar după câțiva ani, experiența a devenit groaznică. Probabil cel mai slab serviciu pe care l-am primit vreodată de la un dealer auto. Când am vândut Tesla, a avut cea mai proastă valoare reziduală dintre toate mașinile pe care le-am avut. Am vândut-o cu puțin peste 13.500 de dolari, după ce o cumpărasem cu aproape 65.000 de dolari."

Cumpărarea unui BYD

"Când am început să căutăm o mașină nouă, am crezut că va trebui să facem compromisuri.

Dar am descoperit că sunt destule mașini care au ajuns din urmă și chiar au depășit Tesla, atât în ceea ce privește calitatea, cât și autonomia și prețul. Am cumpărat BYD Seal cam în aceeași perioadă în care am vândut Tesla. Am luat un vehicul utilizat pentru prezentări, vechi de un an.

Este mai rapid decât Tesla — accelerează de la 0 la 100 km/h în 3,8 secunde — și are o autonomie mai mare. Îl poți încărca până la 100% fără să deteriorezi bateria.

Ads

Este pur și simplu o mașină frumos construită și foarte confortabilă. Când închizi ușile, se aud cu un pocnet surd și solid, exact cum ar trebui și nu se aude niciun sunet de vânt în cabină. Are iluminare ambientală, scaune ventilate, afișaj head-up — toate lucrurile pe care le-ai aștepta de la o mașină pentru care plătești o sumă considerabilă.

E greu să găsești ceva de reproșat. Sistemul multimedia este puțin greoi și uneori mai dă erori, iar timpul de încărcare este ușor mai lent. Dar noi încărcăm în principal acasă, iar cum Seal are o autonomie mai mare, timpul de încărcare nu reprezintă o problemă reală.

Se conduce minunat pe șosea. O poți lua prin curbe într-un mod în care n-aș fi condus niciodată Tesla. Se simte sigură și solidă.

Dacă ar fi să dau note, i-aș da BYD-ului un 9 din 10 și Tesla-ului probabil un 1 din 10", a concluzionat acesta în articolul publicat de Business Insider.

Ads