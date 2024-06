Scumpiri colaterale. Prețul mașinilor Dacia crește după tarifele impuse de Uniunea Europeană pe vehiculele electrice din China

Comisia Europeană a anunțat, la 12 iunie, că va aplica taxe vamale suplimentare pentru mașinile pur electrice produse în China. Măsurile, care vor fi aplicate provizoriu de la începutul lunii iulie, vor afecta nu doar producătorii chinezi, dar și companii europene precum Automobile Dacia SA și Volvo Car AB, ale căror vehicule se pot scumpi simțitor.

La data anunțului, Comisia Europeană a publicat și cotele de taxare la import a autovehiculelor electrice produse în China. SAIC Motor Corp Ltd va fi taxată cu 38,1%, Geely Automobile Holdings Ltd cu 20% și BYD Auto Co Ltd cu 17,4%. În afară de cele trei companii care au fost eșantionate, oficialii europeni au decis și introducerea unui tarif ponderat de 21% pe toți ceilalți producători care au cooperat cu ancheta. Firmele care nu au colaborat cu Comisia vor fi taxate cu 38,1%.

Începând cu 4 iulie, aceste taxe vor fi strânse ca garanții momentan, iar fiecare stat membru va decide sub ce formă impune aceste măsuri, se arată în document. Decizia finală asupra taxelor vamale suplimentare va veni în noiembrie, moment în care, dacă se decide păstrarea lor, garanțiile vor fi colectate.

Modelul electric al Dacia, Spring, intră în categoria mașinilor care vor fi taxate cu 21%, conform unei analize publicate luni, 24 iunie, de revista franceză de profil L'Argus. În aceeași categorie intră și Model 3 al companiei americane Tesla Inc, o mașină asamblată în Shanghai.

În Franța, prețul pentru o Dacia Spring este de 18.900 de euro, iar tarifele vamale suplimentare ar însemna o scumpire de aproape 4.000 de euro. În România, prețul de plecare al mașinii este mai mic, dar noile taxe tot vor fi resimțite de șoferii interesați de acest model. La un preț de 16.900 de euro afișat la momentul redactării acestui material, taxele suplimentare se traduc într-un cost adițional de 3.549 de euro.

Unii producători ar putea să încerce să nu transfere tot costul suplimentar către cumpărători, din teama că vor pierde o parte din cota de piață. În schimb, Tesla a anunțat deja o scumpire de la 1 iulie pentru Model 3, conform L'Argus.

