Directorul executiv al Xiaomi a mărturisit de ce firma a cumpărat trei Tesla Model Y: "Le-am dezasamblat complet"

Directorul executiv al Xiaomi a dezvăluit săptămâna aceasta cât de atent studiază compania sa concurența de la Tesla.

În discursul său anual, Lei Jun, CEO-ul Xiaomi, a declarat că firma a cumpărat trei Tesla Model Y, pe care le-a demontat piesă cu piesă pentru a le analiza în detaliu.

„Am cumpărat trei Model Y la începutul acestui an, le-am dezasamblat complet, analizând fiecare componentă, una câte una,” a spus el în fața unei mulțimi numeroase la Centrul Național de Convenții din Beijing.

În spatele lui se afla un ecran uriaș care afișa o comparație între Model Y și noul SUV electric Xiaomi YU7.

Lei a adăugat că a considerat Model Y drept „o mașină foarte bună.”

„Dacă nu alegeți YU7, puteți lua în considerare Model Y,” a spus executivul în vârstă de 55 de ani.

El a menționat, de asemenea, că echipa Xiaomi a petrecut mult timp gândindu-se cum să proiecteze cât mai eficient spațiul interior al SUV-ului. Potrivit lui Lei, versiunea finală a designului modelului YU7 „cu siguranță nu este inferioară Model Y.”

CEO-ul a comparat și autonomia bateriei modelului YU7 cu cea a Tesla Model Y, afirmând că performanțele mașinii Xiaomi sunt excelente raportat la prețul ei.

„Nu critic Model Y. Model Y este o mașină foarte, foarte remarcabilă,” a adăugat Lei.

Această declarație vine în contextul în care vânzările Tesla în China au scăzut cu 4% în august, ajungând la 83.200 de unități, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile pentru Pasageri.

Tesla pierde teren pe piața chineză, confruntându-se cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor locali precum Xiaomi, Xpeng și Nio, care oferă vehicule electrice mai accesibile.

Modelul electric Xiaomi YU7 a avut un succes uriaș la lansarea sa din iunie, înregistrând peste 240.000 de precomenzi în doar 24 de ore, scrie Business Insider.

