Directorul executiv al Xiaomi a mărturisit de ce firma a cumpărat trei Tesla Model Y: "Le-am dezasamblat complet"

Autor: Bogdan Atanasiu
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 18:43
462 citiri
Vânzările Tesla în China au scăzut cu 4% în august FOTO Pixabay

Directorul executiv al Xiaomi a dezvăluit săptămâna aceasta cât de atent studiază compania sa concurența de la Tesla.

În discursul său anual, Lei Jun, CEO-ul Xiaomi, a declarat că firma a cumpărat trei Tesla Model Y, pe care le-a demontat piesă cu piesă pentru a le analiza în detaliu.

„Am cumpărat trei Model Y la începutul acestui an, le-am dezasamblat complet, analizând fiecare componentă, una câte una,” a spus el în fața unei mulțimi numeroase la Centrul Național de Convenții din Beijing.

În spatele lui se afla un ecran uriaș care afișa o comparație între Model Y și noul SUV electric Xiaomi YU7.

Lei a adăugat că a considerat Model Y drept „o mașină foarte bună.”

„Dacă nu alegeți YU7, puteți lua în considerare Model Y,” a spus executivul în vârstă de 55 de ani.

El a menționat, de asemenea, că echipa Xiaomi a petrecut mult timp gândindu-se cum să proiecteze cât mai eficient spațiul interior al SUV-ului. Potrivit lui Lei, versiunea finală a designului modelului YU7 „cu siguranță nu este inferioară Model Y.”

CEO-ul a comparat și autonomia bateriei modelului YU7 cu cea a Tesla Model Y, afirmând că performanțele mașinii Xiaomi sunt excelente raportat la prețul ei.

„Nu critic Model Y. Model Y este o mașină foarte, foarte remarcabilă,” a adăugat Lei.

Această declarație vine în contextul în care vânzările Tesla în China au scăzut cu 4% în august, ajungând la 83.200 de unități, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor Asociației Chineze a Producătorilor de Automobile pentru Pasageri.

Tesla pierde teren pe piața chineză, confruntându-se cu o concurență tot mai puternică din partea producătorilor locali precum Xiaomi, Xpeng și Nio, care oferă vehicule electrice mai accesibile.

Modelul electric Xiaomi YU7 a avut un succes uriaș la lansarea sa din iunie, înregistrând peste 240.000 de precomenzi în doar 24 de ore, scrie Business Insider.

Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu
Rabla 2025 începe în sfârșit de la 30 septembrie. Înscrierile se fac doar pe site-ul Administrației Fondului de Mediu
Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice începe marți, 30 septembrie 2025, la ora 10:00, a anunțat luni Administrația Fondului de Mediu. Singurul mod de înscriere este aplicația oficială...
Xiaomi 15T Pro, prezentat oficial. Gigantul tech a pregătit un telefon de top și o avalanșă de gadgeturi inteligente
Xiaomi 15T Pro, prezentat oficial. Gigantul tech a pregătit un telefon de top și o avalanșă de gadgeturi inteligente
Evenimentul Xiaomi desfășurat la Munchen a adus în prim-plan noul Xiaomi 15T Pro, un flagship care promite să concureze direct cu cele mai puternice telefoane ale momentului. Însă surprizele...
#masini electrice, #Xiaomi, #tesla, #director executiv , #masini electrice
