Fostul director general al Ford spune că producătorii auto „s-au aruncat cu totul” în fabricarea vehiculelor electrice fără să se gândească la consumatori

Fostul CEO al Ford, Mark Fields, a declarat recent că producătorii auto americani au supraestimat cererea consumatorilor atunci când au început să intensifice producția de vehicule electrice (EV).

„În ultimii câțiva ani, producătorii auto chiar s-au aruncat cu totul în extinderea capacității pentru vehicule electrice”, a spus Fields, 64 de ani, la emisiunea Power Lunch de la CNBC.

„Nu au avut o discuție serioasă despre consumator — despre ce ar fi fost nevoie ca acesta să cumpere aceste produse electrice”, a adăugat el.

Fields și-a început cariera la Ford în 1989, după ce a absolvit Harvard Business School cu un MBA. De-a lungul timpului, a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul companiei, fiind director de operațiuni între 2012 și 2014, iar apoi CEO între 2014 și 2017.

Potrivit lui Fields, unele dintre marile pariuri făcute de producătorii auto pe segmentul EV „s-au destrămat în ultimele 18 luni”. General Motors a anunțat marți, într-un raport oficial, că va înregistra o pierdere de 1,6 miliarde de dolari „pe baza unei realinieri strategice planificate a capacității și infrastructurii de producție pentru vehicule electrice, în funcție de cererea consumatorilor”.

Compania a precizat că se așteaptă ca ritmul de adoptare a vehiculelor electrice să încetinească după ce administrația Trump a eliminat stimulentele federale pentru EV.

Ads

În timpul administrației Biden, cumpărătorii de vehicule electrice noi beneficiau de un credit fiscal de 7.500 de dolari, iar cei care cumpărau un vehicul electric second-hand, de 4.000 de dolari. Ambele scheme au expirat pe 30 septembrie.

„Este clar că piața nu s-a dezvoltat așa cum au crezut producătorii auto. Mulți dintre ei, în special GM, se lăudau că aveau o gamă completă de vehicule electrice”, a spus Fields.

„Iar ceea ce părea un avantaj la acea vreme s-a transformat, probabil, într-un dezavantaj, pe măsură ce adoptarea EV-urilor este mai scăzută — cel puțin pe termen scurt și mediu — decât planificaseră.”

Directorii auto au exprimat opinii divergente despre impactul eliminării stimulentelor federale asupra pieței americane de vehicule electrice.

Actualul CEO al Ford, Jim Farley, a declarat luna trecută că expirarea acestor facilități ar putea reduce la jumătate vânzările de vehicule electrice din SUA.

„Cred că va fi o industrie dinamică, dar mult, mult mai mică decât am anticipat”, a spus Farley pe 30 septembrie.

Ads

Fostul președinte Tesla, Jon McNeill, are însă o altă opinie. El a afirmat, într-un interviu acordat CNBC pe 2 octombrie, că piața poate continua să crească și fără subvenții.

„În Europa, în special în Franța și Germania, subvențiile au fost eliminate acum câțiva ani și, surprinzător, piața a continuat să crească”, a spus McNeill, scrie businessinsider.com.

Ads