"Mașina mea electrică mi-a distrus sufletul, abia aștept să mă întorc la benzină”. Ce îi determină pe șoferi să revină la autoturismele clasice

Temerile legate de autonomie și lipsa infrastructurii de încărcare sunt principalii factori care îi determină pe proprietari să renunțe la vehiculele electrice.

The Telegraph a publicat impresiile mai multor proprietari de mașini electrice.

Ray Bestwick și-a cumpărat o mașină electrică în luna mai a anului trecut, în speranța unor călătorii fără probleme.

"Este distrugător pentru suflet să mi se spună în mod constant că este vina mea"

Dar cu opt vizite la service în puțin mai mult de un an, inginerul în vârstă de 62 de ani abia așteaptă să pună capăt experienței sale "distrugătoare pentru suflet".

Șoferul Renault Megane E-Tech nu este singurul posesor de vehicul electric care se confruntă cu o multitudine de probleme, mai mulți cititori ai Telegraph prezentând motivele pentru care au renunțat la energia verde.

Ray Bestwick, din Derbyshire, a declarat: "Renault-ul meu ar trebui să aibă o autonomie de 280 de mile, dar a depășit 200 de mile doar de două ori din aproximativ 30 de ori. Sunt norocos dacă reușesc să ajung la 160, așa că este evident că există o problemă.

Am dus-o la trei service-uri Renault diferite și toți mi-au spus că nu e nimic în neregulă și că e din cauza stilului meu de condus.

Nu sunt deloc de acord cu asta - am 62 de ani și conduc în modul eco 90 de procente din timp. Caut economie, nu viteză.

Este distrugător pentru suflet să mi se spună în mod constant că este vina mea, când este clar că nu este."

Autonomie cu până la o treime mai mică decât cea anunțată

O investigație recentă a revistei What Car a constatat că, în realitate, mașinile electrice au o autonomie cu până la o treime mai mică decât cea anunțată. Datele au evidențiat disparitatea dintre rezultatele testelor oficiale ale guvernului și cele care pot fi obținute în timpul utilizării în condiții reale, scrie yahoo.com.

"Sunt la capătul răbdării pentru că este ridicol", a declarat Ray Bestwick. "M-am gândit să nu plătesc rata lunară, dar nu vreau să am probleme, așa că aștept până în mai anul viitor, când pot renunța la ea.

Sunt foarte bucuros că nu am cumpărat mașina direct. Ar fi costat 38.000 de lire sterline atunci, dar se depreciază atât de repede încât cred că acum ar valora doar 22.000 de lire sterline."

Cercetările Auto Trader de la începutul acestui an au arătat că un automobilist care cumpără o mașină electrică de 50.000 de lire sterline se poate aștepta să piardă 24.000 de lire sterline în valoare pe parcursul a trei ani, în timp ce o mașină pe benzină cu un preț similar ar pierde doar 17.000 de lire sterline.

"Mă întorc la benzină sau îmi iau un hibrid"

"Sunt pentru tehnologie, dar mă întorc la benzină sau îmi iau un hibrid. Nu am de gând să mă mai gândesc la o mașină complet electrică, deoarece aceasta a fost cea mai proastă mașină pe care am avut-o vreodată", a declarat Ray Bestwick.

Renault a declarat pentru The Telegraph că îi "pare rău" să audă de îngrijorările lui Ray Bestwick, dar a reiterat că lipsa de autonomie este probabil cauzată de stilul de condus.

Reacția Renault

Un purtător de cuvânt a declarat: "Investigațiile efectuate de dealerii noștri sugerează că autonomia indicată este proporțională cu stilul de condus al domnului Bestwick și cu configurația mașinii.

Ca în cazul tuturor mașinilor, indiferent dacă sunt cu motor cu combustie sau electrice, stilul de condus, condițiile de mediu și configurarea mașinii contribuie în mod semnificativ la realizarea autonomiei în condiții reale de condus.

Renault a declarat că tehnici precum "utilizarea sistemelor de frânare regenerative, moderarea vitezei și utilizarea încălzirii sau a aerului condiționat" vor contribui la creșterea autonomiei.

Producătorul a mai spus că unii proprietari de E-Tech au raportat că au depășit autonomia anunțată de 280 de mile.

"Va exista o problemă constantă"

Cu toate acestea, pentru Nigel Pullen, care deține o Skoda Enyaq electrică, producătorii vor trebui aproape să dubleze capacitățile de autonomie înainte ca șoferii britanici să primească vehiculele electrice cu brațele deschise.

"Până când vehiculele electrice nu vor avea o autonomie reală de peste 800 km, va exista o problemă constantă", a declarat el.

"Soția mea conduce o Skoda electrică, iar pentru uz local este în regulă, însă pentru călătoriile mai lungi, uită de ea.

Suntem în Cornwall și fiul nostru locuiește în Derbyshire, așa că ne-am gândit că, având o autonomie de 330 de mile, vom putea ajunge acolo. Dar realitatea este total diferită.

Putem obține aproximativ 250 de la ea, dar chiar și atunci, ochii tăi sunt în mod constant pe bord.

Vom renunța când expiră contractul de leasing și vom avea în schimb un hibrid pe benzină."

Datele Societății Producătorilor și Comercianților de Automobile (SMMT) arată că adoptarea vehiculelor electrice este susținută de cererea în creștere de pe piața parcurilor auto, ca urmare a faptului că întreprinderile oferă angajaților beneficii, cum ar fi sacrificarea salariului pentru a achiziționa o mașină electrică.

Cererea din partea publicului larg este în scădere, însă Partidul Laburist intenționează să înăsprească abordarea britanică privind vehiculele electrice, forțând mai mulți oameni să treacă la alimentarea cu baterii.

Partidul este pe cale să introducă o interdicție privind vânzarea de mașini noi pe benzină din 2035 în 2030, anulând o amânare anunțată de conservatori.

Ce spun proprietarii de mașini electrice

Săptămâna trecută, The Telegraph a raportat că doar 30 % dintre proprietarii de vehicule electrice care își schimbă parțial mașina cumpără un alt motor electric - restul optând pentru modele pe benzină, diesel sau hibride.

Cititorii Telegraph au umplut secțiunea de comentarii ca reacție la aceste date, mulți dintre ei subliniind problemele pe care le au cu bateria.

Cu toate acestea, unii sunt fermi în opinia lor că electricitatea este calea de urmat și au vorbit foarte frumos despre experiența lor de conducere.

"Este foarte complicat să îți încarci mașina în altă parte decât acasă"

Jane Gregory deține o Tesla 3 și intenționează să o schimbe la sfârșitul anului cu un model pe benzină sau hibrid din cauza anxietății legate de autonomie: "Nu putem face nicio călătorie lungă fără să adăugăm timp și neplăceri. Este foarte complicat să îți încarci mașina în altă parte decât acasă.

Uneori, punctele de încărcare nu funcționează sau există o coadă, etc. Marea Britanie nu are infrastructura necesară, dar chiar dacă am avea-o, vă puteți imagina cozile de peste tot pentru încărcare? Îmi pare rău Tesla, te iubesc, dar va fi un la revedere."

"Nu e de mirare că cererea se prăbușește"

Cliff Nicholls susține că, pentru ca adoptarea în masă a vehiculelor electrice să aibă loc, este necesară o modernizare a infrastructurii extrem de complexă și costisitoare: "Puțini înțeleg cu adevărat complexitatea pe care o implică implementarea unei infrastructuri de încărcare.

"Încărcătoarele rapide necesită cabluri foarte groase, modernizări ale transmisiei de înaltă tensiune și chiar și pentru a avea încărcătoare la domiciliu în fiecare casă vor fi necesare modernizări masive ale rețelei."

În aceeași ordine de idei, un alt cititor al publicației a criticat lipsa de investiții din partea guvernului: "Au creat o piață artificială prin acordarea de stimulente ridicole pe care contribuabilul nu și le putea permite. Acum, stimulentele sunt diluate, așa cum trebuiau să fie întotdeauna, și, combinate cu investițiile insuficiente în infrastructură, nu mă surprinde că cererea se prăbușește."

"Încărcarea mașinii mele electrice este foarte ieftină"

Gareth Probert, un mândru posesor de Tesla, este mulțumit de accesibilitate: "Nu recunosc niciuna dintre plângerile cu privire la anxietatea de autonomie sau costurile de funcționare. Rețeaua Tesla Supercharger este rapidă, bine dezvoltată, iar eu încarc peste noapte acasă pentru 7,5 pence/kw/oră - foarte ieftin!"

"Importurile din China înseamnă că nu sunt foarte ecologice"

Unul dintre cele mai promovate beneficii ale utilizării vehiculelor electrice este impactul lor pozitiv asupra mediului, datorită consumului mai mic de combustibili fosili și reducerii poluării locale.

Însă un cititor pune la îndoială credibilitatea lor ecologică generală: "Nimeni cu minte nu cumpără un vehicul electric în timp ce tehnologia se dezvoltă rapid și duce la deprecierea masivă a modelelor mai vechi. Autonomia scade odată cu vârsta, iar înlocuirea bateriilor este exorbitantă.

În curând, singurele vehicule electrice accesibile vor fi chinezești, fabricate pe bază de energie electrică produsă din cărbune și expediate în cealaltă parte a lumii. Foarte ecologic, nu-i așa?"

Pe de altă parte, o cititoare neagă acuzațiile de aroganță aruncate de obicei șoferilor de vehicule electrice: "Proprietarii de vehicule electrice nu au nicio aureolă de lustruit. Mașinile lor pur și simplu nu aruncă gaze hidoase în atmosferă și este o plăcere să le conduci".

