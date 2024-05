Concepțiile greșite din jurul mașinilor electrice, demontate. "Am încercat să o încarc acasă și a fost un șoc la care nu mă așteptam"

Mulți șoferi sunt tentați de achiziția unei mașini electrice, însă amână momentul unei astfel de schimbări și adună informații pe această temă.

Un editor senior al unui site de recenzii și ghiduri care oferă informații detaliate despre o gamă largă de produse și tehnologii a relatat experiența personală cu mașinile electrice, după ce a testat modele diferite.

"Pe măsură ce mă afund mai adânc în lumea vehiculelor electrice, aflu tot mai multe despre ciudățeniile și nuanțele care le înconjoară. Una dintre concepțiile greșite comune pentru cei care cumpără pentru prima dată un vehicul electric este că veți avea nevoie de un echipament special pentru a încărca vehiculul acasă. Acest lucru nu este adevărat, deoarece vehiculele electrice sunt prevăzute cu un încărcător de nivel 1 care vă permite să vă conectați în mod convenabil la o priză standard de uz casnic.

Chiar dacă am testat un Lexus TX550H+ PHEV timp de o săptămână, nu am putut să-i încarc bateria, deoarece, din păcate, nu a fost livrat cu un încărcător pe care să-l pot folosi acasă. Din fericire însă, nu a trebuit să aștept prea mult, pentru că am avut ocazia să testez un Hyundai Ioniq 6 sedan care a venit cu unul. După ce am condus-o în primele două zile pentru a-i scădea nivelul bateriei, în cea de-a treia zi am avut în cele din urmă nevoie să o încarc acasă.

Unul dintre principalele stimulente pentru mine de a conduce un vehicul complet electric este modul în care acestea mă pot scuti de plata prețurilor scandaloase la benzină. Cu toate acestea, am avut parte de un șoc după ce am încărcat pentru prima dată Hyundai Ioniq 6 acasă."

Încărcarea de nivel 1 este convenabilă, dar necesită timp

"Când în cele din urmă am conectat Hyundai Ioniq 6 la o priză de 120V din afara casei mele, nivelul bateriei era de 36%, cu o autonomie estimată de 135 de mile. Cu 14 ore și 33 de minute mai târziu, mi-am dat seama că acesta a reușit să ajungă la doar 42% peste noapte - ceea ce îi oferă aproximativ o autonomie de 162 de mile. Acest lucru a adăugat aproximativ 27 de mile suplimentare față de punctul de pornire din noaptea precedentă.

Cred că acest lucru merită subliniat, deoarece trebuie să existe o așteptare pentru cei care cumpără pentru prima dată un VE. Am fost cu siguranță șocat de rezultatele obținute după ce am încărcat-o peste noapte, astfel încât, deși încărcarea la nivelul 1 este convenabilă, ar dura zile întregi până când se va încărca complet din cauza vitezei mai mici de încărcare. Cu toate acestea, dacă deplasarea zilnică este mai mică de 30 de kilometri în total, încărcarea la viteza de nivel 1 nu ar trebui să fie o problemă.

Nu mă deranjează așteptarea îndelungată, deoarece pentru drumul zilnic la serviciu trebuie să merg cu mașina până la gară în fiecare zi, ceea ce înseamnă puțin peste 5 km dus-întors, așa că o încărcare peste noapte la nivelul 1 ar fi mai mult decât am nevoie. Și, din moment ce am încărcat-o peste noapte, tariful pentru consumul de energie electrică este mult mai mic pentru mine față de încărcarea în timpul orelor de vârf (de obicei de la 9:00 la 21:00).

Deși, știu că alții nu își permit să aștepte atât de mult, mai ales dacă au un drum mai lung de parcurs."

Eficiență mai bună a încărcării la o stație

"Dacă doriți neapărat un timp de încărcare mai rapid la domiciliu, va trebui să investiți într-un încărcător de nivel 2, deoarece Ioniq are nevoie de 6 ore și 55 de minute pentru a ajunge de la 0% la 80%. Cu toate acestea, există costuri suplimentare implicate de instalarea hardware-ului adecvat la domiciliu - în plus, este posibil să fie nevoie să obțineți un permis pentru a instala unul.

De aceea, peste tot apar mai multe stații de încărcare a vehiculelor electrice pentru a permite șoferilor să le încarce rapid. Conform experienței mele de a încărca un Ford F150 Lighting la o stație Tesla Supercharger, veți plăti cu siguranță mult mai mult decât ați face-o acasă, dar eficiența încărcării este mult mai bună decât în cazul încărcării de nivel 1 la domiciliu.

De exemplu, Ioniq 6 poate ajunge la o încărcare de 80% în 73 de minute cu un încărcător de 50 kW. Iar dacă reușiți să găsiți cumva o stație în apropiere care oferă o încărcare de 350 kW, ar fi nevoie de 18 minute de încărcare pentru ca Ioniq 6 să ajungă la 80%. Le spun adesea viitorilor șoferi de vehicule electrice și celor care conduc pentru prima dată un vehicul electric că ar trebui să rezerve încărcarea la o stație atunci când este o urgență sau dacă intenționează să parcurgă distanțe lungi. În cea mai mare parte a timpului, este mai bine să încărcați acasă pentru a beneficia de cele mai multe avantaje în ceea ce privește economisirea de bani", a explicat acesta în articolul publicat de tomsguide.com.