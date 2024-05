Suedia și Țările de Jos, țările cu cea mai ridicată rată a adopției mașinilor electrice. Unde se situează România în topul Eurostat

În 2022, în UE existau în medie 0,56 de autoturisme pe cap de locuitor – la fel ca în 2021, arată date ale Eurostat. În spatele acestei cifre, apar diferențe regionale notabile, care se întind de la 2,34 în Valle d’Aosta, Italia, la 0,08 în Mayotte, Franța, notează biroul statistic al UE. Totodată, cele mai mari ponderi în totalul vehiculelor electrice se găsesc în Olanda și Suedia.

Ratele regionale de motorizare (autoturisme la 1 000 de locuitori) sunt adesea legate de condițiile economice, citează Economedia, dar acestea pot fi afectate și de circumstanțe specifice. De exemplu, rata record din Valle d’Aosta a fost influențată de normele fiscale favorabile.

În 2022, primele 3 regiuni cu cea mai mare rată de motorizare se aflau în Italia: Valle d’Aosta, cu 2.339 de mașini la 1000 de locuitori, a fost urmată de Provincia Autonoma di Trento, cu 1.431 de mașini la 1.000 de locuitori și Provincia Autonoma di Bolzano, cu 935 de mașini la 1.000 de locuitori. Dintre cele 10 regiuni cu cea mai mare rată de motorizare, 6 se aflau în Italia, iar câte una în Finlanda, Grecia, Țările de Jos și Cehia.

Regiunile din Țările de Jos și Suedia s-au remarcat printre regiunile UE cu cea mai mare pondere a autoturismelor electrice în totalul mașinilor, conform datelor compilate de Eurostat. Astfle, cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Flevoland (12,8%) și Utrecht (6,6%) în Țările de Jos și în Stockholm (6,6%) în Suedia. În top 10, patru regiuni erau din Țările de Jos, patru din Suedia, Luxemburg (1 regiune) și una din Austria. În România, toate regiunile sunt cu procente de sub 1%. Bucureștiul are 0,79%, Nord-Vestul 0,3%, toate celelalte regiunii fiind la 2% sau sub 2%.

Cât de aglomerate sunt străzile românești

În România, cel mai aglomerat e Bucureștiul, cu 640 de mașini la mia de locuitori și regiunea Vest, cu 447. La celălalt capăt al intervalului, regiunea franceză de peste mări Mayotte (83 de autoturisme la 1 000 de locuitori) a fost urmată de Peloponezul grec (203 la 1 000 de locuitori) și de Guyana franceză (217 la 1 000 de locuitori).

Dintre cele 10 regiuni cu cea mai scăzută rată de motorizare, 4 se aflau în Grecia, 2 în Franța, 2 în România și 1 în Germania și Austria. În special, 2 dintre acestea erau zonele metropolitane din Berlin (331) și Viena (366), arată sursa citată.

