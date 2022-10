Cele mai așteptate mașini electrice care vor fi lansate în 2023: ”Arată ca și cum un Porsche Panamera a lovit un Citroen DS” VIDEO

Brian Cooley, editor la CNET, specializat în tehnologie auto, a dezvăluit care sunt cele mai bune modele de mașini electrice ce urmează să fie lansate în 2023, pe piața auto din SUA.

”Între 2022 și 2026, 150 de modele noi de mașini electrice sau hibrid vor fi introduse pe piața din Statele Unite ale Americii. Cred că este un record pentru industria auto din țara asta. Aș vrea să trec în revistă modelele ce vor apărea în 2023, care mi-au atras atenția și care merită să fie monitorizate pe piață”, spune Brian Cooley la începutul videoclipului.

1. Cadillac Lyriq

SUV-ul Lyriq este prima mașină electrică de lux cu care Cadillac intră pe această piață. Vor exista atât modelele cu tracțiune spate cu un singur motor, cât și modelele cu tracțiune integrală cu motor dublu, primul oferind o autonomie de până la 502 kilometri per încărcare. Lyriq a fost proiectat de la zero pentru a rula pe noua arhitectură a bateriei General Motors, care permite încărcare rapidă în curent continuu, precum și conexiuni standard la domiciliu.

Our video on the @Cadillac LYRIQ drops tomorrow at 11:00am Pacific Time! You don’t want to miss it! ⚡️ pic.twitter.com/vyYe6obSlt — ChargeGo (@ChargeGoGroup) October 11, 2022

2. Chevrolet Equinox

Chevrolet Equinox este printre cele mai populare crossover-uri compacte, dar consumul de masă nu înseamnă că este cu adevărat convingător. În timp ce tracțiunea integrală este opțională, toate modelele Equinox sunt propulsate de același motor turbo cu patru cilindri.

3. Chevrolet Blazer

Chevolet Blazer va fi disponibil în versiuni cu roți motrice față, roți motrice spate sau tracțiune integrală. Cea mai puternică versiune va dezvolta 557 de cai-putere și 878 Nm. Accelerație 0-96 km/h în mai puțin de 4 secunde mulțumită funcției WOW (Wide Open Watts).

Allow me to share a sneak peek at the all-new @Chevrolet Blazer #EV. 🤩 I can’t wait until July 18, when we share the details with the world. pic.twitter.com/FIPE2SRVyg — Mary Barra (@mtbarra) June 13, 2022

4. Chevrolet Silverado EV

Modelul ar urma să aibă o autonomie de până la 643 de kilometri per încărcare, iar tehnologia de încărcare rapidă DC poate alimenta bateria cu 160 de kilometri în doar 10 minute.

5. Nissan Ariya

”Această mașină este de la compania care ne-a adus Nissan Leaf și, înainte de Tesla, ei au fost brandul ”bing-bang” privind electrificarea mașinilor”, spune Brian Cooley.

Acesta menționează și că modelul Nissan Ariya este deja pe piață din 2022, însă în 2023 va fi lansată o variantă îmbunătățită.

The new Nissan ARIYA continues to thrive and today has been awarded ‘Best Large Electric Car’ by Carbuyer in their Best Car Awards 2023.https://t.co/TvUaQ88DM5 pic.twitter.com/YGlyOw8ONq — West Way Nissan (@westwaynissan) October 10, 2022

6. BMW i5

După cum era de așteptat, noua Seria 5 se va baza în mare măsură pe modele electrice. Nu se cunosc foarte multe detalii, mai ales că CEO-ul companiei a confirmat lansarea abia în mai 2022, iar designul ar fi fost finalizat în septembrie 2022.

Looks like BMW i5 might not have a kidney grille 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/kZhDt6xVNz — Jaan of the ΞV Universe ⚡ (@TheEVuniverse) October 6, 2022

7. Dodge Hornet R/T

”2023 ne va aduce și o doză de amuzament privind mașinile electrice cu Dodge Hornet R/T. Un crossover care arată bine, e compact și care promite să fie rapid. De asemenea, înțeleg că va avea ”PowerShot”, adică vei mai avea 25 de cai putere în plus pentru 15 secunde”, spune Brian Cooley.

#Dodge announces the all-new 2023 Hornet available in a Hornet R/T #PHEV model, the brand’s first #electrified performance vehicle, as well as the entry-level @Dodge Hornet GT, the industry’s quickest, most powerful utility vehicle under $30,000. https://t.co/8cJx4YQJmd pic.twitter.com/m3vfJMf7Gk — Stellantis (@Stellantis) August 17, 2022

8. Hyundai Ioniq 6

”Hyundai are un singur model electric, și anume Ioniq 5. Acum vor să arate că pot să o facă de două ori, așa că lansează Ioniq 6, care nu are nicio legătură cu modelul precedent din punct de vedere al aspectului. E un design controversat, arată ca și cum un Porsche Panamera a izbit un Citroen DS”, spune Brian.

The Hyundai Ioniq 6 is the electric car for design nerds. https://t.co/z4uepETDNG pic.twitter.com/arHKTXvBHp — Road & Track (@RoadandTrack) October 4, 2022

9. Kia EV9

Mașina are un panou solar încorporat în capotă și un interior realizat din materiale durabile, astfel că EV9 îmbină atitudinea îndrăzneață de SUV cu meritele unei mașini electrice.

”Se zice că stilul și forma mașinii au fost inspirate de apă, n-am idee ce înseamnă asta”, mai spune Brian.

Kia EV9 Concept pic.twitter.com/h0cBAvH5SW — Doug Crown (@Bellagiotime) November 18, 2021

Mai apoi, Brian mai amintește în cadrul videoclipului o serie de mașini electrice care vor fi de asemenea lansate pe piața din SUA în 2023:

Genesis GV60 and Electrified GV70

Volvo EX90

Mazda MX-30

Tesla Cybertruck

Hummer EV SUV

Toyota Prius Prime

Lexus RZ 450e

Polestar 3