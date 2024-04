Nici măcar Elon Musk nu poate salva mașinile electrice de la dezastru. Care este cauza declinului

Niciodată nu a fost mai potrivită vechea zicală "nu cumpărați prototipul, cumpărați produsul de serie". Automobiliștii care au cumpărat un vehicul electric crezând că acesta își va păstra valoarea mai bine decât un vehicul pe benzină sau diesel trebuie să se simtă un pic supărați.

Potrivit AA, valorile la mâna a doua ale celor mai populare 20 de mașini electrice și hibride a scăzut cu 12% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu primul trimestru al anului 2023. Aceasta este scăderea valorii mașinilor comparabile, nu ceea ce cumpărătorii se pot aștepta să piardă din depreciere în primul an, scrie The Telegraph.

În unele cazuri, scăderea a fost mult mai mare. Potrivit unui studiu recent realizat de Cap Hpi, valoarea unui Peugeot e-2008 cu un an de vechime, cu 10.000 de kilometri la bord, a scăzut cu 38,7% între ianuarie și decembrie 2023.

Valul s-a schimbat și pentru Tesla, care a rămas fără automobiliști înstăriți și eco-conștiincioși interesați să îi cumpere vehiculele. În cele trei luni până în martie, a vândut 386.810 vehicule, în scădere de la 422.875 în aceeași perioadă din 2023. Acțiunile Tesla s-au prăbușit cu șapte procente la aflarea veștii - deși, având în vedere că evaluarea de piață a companiei este încă de aproape două ori mai mare decât cea a celui de-al doilea cel mai valoros producător auto din lume, Toyota, nimeni nu ar trebui să fie încrezător într-o revenire prea curând.

„Nu am nimic împotriva mașinilor electrice, care și-au găsit deja o nișă ca mașini de oraș pentru persoanele care au norocul de a avea alei private. Dacă tehnologia bateriilor se va dezvolta până la punctul în care mașinile electrice vor putea parcurge 800 de kilometri cu o singură încărcare și se vor putea reîncărca în 10 minute, acestea vor începe să se vândă singure, fără ca automobiliștii să fie împinși să le cumpere prin sprijin de stat.

Triumf al publicității asupra realității

Într-adevăr, acesta va fi momentul în care voi renunța cu plăcere la motorul diesel și voi trece la o mașină pur electrică. Dar promovarea mașinilor electrice din ultimii ani a fost un triumf al publicității asupra realității - pe care nici măcar Elon Musk nu a reușit să îl depășească“, scrie jurnalistul de la The Telegraph.

Vehiculele electrice au fost promovate pe baza unei promisiuni pe care nu au fost în stare să o îndeplinească. O creștere a interesului din partea persoanelor înstărite cărora le place să își arate interesul pentru mediu a fost confundată cu o tendință inexorabilă a pieței către vehiculele electrice. De fapt, cota de piață deținută de mașinile pur electrice a stagnat la aproximativ una din șase.

Guvernele occidentale continuă să încerce să subvenționeze producția de baterii pentru vehicule electrice, în timp ce este destul de clar că China a acaparat această piață și nu se va mai întoarce. Europa nu ar trebui să investească în fabrici mari de baterii, ci în facilități de cercetare și dezvoltare în care să putem lucra la o tehnologie mai bună a bateriilor. Dacă au succes, acestea pot fi licențiate în întreaga lume.

Din nefericire, politica occidentală privind decarbonizarea pare să fie condusă mai mult de emoții decât de un raționament rece și dur. O mare parte din această politică se bazează pe fantezia că tot ce trebuie să faci este să stabilești câteva obiective și că o tehnologie accesibilă va apărea ca prin magie pentru a te ajuta să atingi aceste obiective - și că țările care vor beneficia vor fi cele care se mișcă cel mai repede în atingerea obiectivelor.

Din păcate, lucrurile nu au stat chiar așa. China a fost cel mai mare câștigător - iar cumpărătorii de mașini electrice scumpe au fost printre cei mai mari perdanți, conchide The Telegraph.