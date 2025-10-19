Motivele pentru care un mecanic cu zeci de ani experiență nu și-ar cumpăra niciodată o mașină electrică. "Este cea mai mare loterie"

Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 10:43
Motivele pentru care un mecanic cu zeci de ani experiență nu și-ar cumpăra niciodată o mașină electrică. "Este cea mai mare loterie"
Mecanic care repară o mașină FOTO Pixabay

Consumatorii se concentrează adesea pe aspecte precum popularitatea, designul sau caracteristicile populare atunci când aleg o mașină. Însă mulți trec cu vederea capcanele ascunse, cum ar fi reparațiile costisitoare, deprecierea rapidă sau întreținerea complicată — lucruri care pot costa mult în timp.

Publicația GOBankingRates a discutat cu Alan Gelfand, proprietarul German Car Depot — un mecanic cu decenii de experiență — despre motivele pentru care el nu ar cumpăra o mașină electrică (EV) și ce riscuri ar trebui să cunoască cei care se gândesc să facă această schimbare.

„Mașinile electrice câștigă teren în cursa pentru un transport mai curat, dar eu încă nu sunt pregătit să fac trecerea”, a declarat Gelfand, oferind următoarele motive:

1. Durata de viață a bateriei și costurile uriașe de înlocuire

„Bateria este cea mai mare loterie când vine vorba de o mașină electrică”, explică Gelfand.

Mașinile cu motor pe benzină, cu revizii regulate, pot rezista sute de mii de kilometri, însă bateriile EV-urilor își pierd capacitatea în timp.

Înlocuirea unei baterii poate costa între 12.000 și 20.000 de dolari, adăugând o cheltuială uriașă în momentul în care cea originală începe să cedeze.

Datele companiei Geotab arată că bateriile pot rezista 15–20 de ani, dar se degradează cu aproximativ 1,8% pe an.

Totuși, când înlocuirea costă cât avansul pentru o mașină nouă, este greu de acceptat, spune Gelfand.

2. Opțiuni limitate pentru reparații și întreținere

Spre deosebire de mașinile pe benzină, unde mecanicii au acces complet la sistem, mașinile electrice au adesea software protejat.

Gelfand spune că acest lucru lasă atelierele independente în întuneric, obligându-le să depindă de reprezentanțele oficiale pentru diagnosticare și piese.

Rezultatul? Timp de așteptare mai mare, prețuri mai ridicate și mai puțină libertate pentru proprietari.

El subliniază că această tendință elimină unul dintre avantajele clasice ale motoarelor cu combustie: posibilitatea de a repara singur sau la un service local, la prețuri accesibile.

În plus, controlul strict al producătorilor asupra reparațiilor poate exclude mecanicii independenți, ceea ce face intervențiile mai scumpe și mai restrictive.

Gelfand consideră că acest lucru subminează libertatea tradițională a proprietarilor de mașini și a atelierelor locale.

3. Mașinile electrice nu sunt „fără întreținere”

Mulți cred că vehiculele electrice nu necesită întreținere, dar Gelfand spune că este un mit.

Acestea au în continuare nevoie de:

  • verificări ale frânelor,
  • rotația anvelopelor,
  • reparații la suspensie,
  • verificarea lichidelor de răcire.

Mai mult, anvelopele EV-urilor se uzează de două ori mai repede, din cauza greutății mai mari a bateriilor și a designului care reduce zgomotul. Asta înseamnă costuri de înlocuire mai dese.

Gelfand adaugă că durata de viață a bateriei scade semnificativ în climatele calde.

Toate aceste realități, combinate cu frustrarea legată de încărcare, arată că deținerea unui EV nu este atât de simplă sau ieftină pe cât sugerează reclamele.

4. Ce l-ar putea face să-și schimbe părerea?

„Mi-aș reconsidera poziția atunci când tehnologia bateriilor va ajunge să ofere o durată de viață mai lungă și costuri accesibile de înlocuire”, spune Gelfand.

„Dacă bateriile ar rezista 480.000 km și nu ar costa o avere de schimbat, ar fi o revoluție.”

El mai spune că își dorește ca datele de reparație să fie disponibile și pentru mecanicii independenți, nu doar pentru reprezentanțe — astfel încât întreținerea mașinilor electrice să fie mai liberă și mai echitabilă.

