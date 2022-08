Mulți români sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, în contextul prețurilor mari la combustibil. Unii amână decizia de a cumpăra una din cauza prețurilor mari, dar și pentru că România nu excelează la capitolul stații de încărcare a mașinilor electrice.

Unii care conduc deja o astfel de mașină s-au încumetat la drumuri lungi, sfidând riscul de a rămâne fără curent.

Este problema pe care a ridicat-o cineva pe grupul Dacia Spring România, de pe Facebook: "Sunt curios dacă cineva a rămas fără curent (pana prostului), cum a alimentat sau ce a făcut."

Ce răspunsuri a primit

"Pui cârligul de remorcare, mașina pe N și te tractează cineva până la o priză/stație de încărcare."

"Dacă te remorchează, deja poți băga în D și încarci prin recuperare."

"Știu, dar mi-e milă de ambreiajul mașinii care tractează. Doar dacă e, cum zicea cineva mai devreme, un camion sau ceva cu motor puternic, doar așa aș pune în D."

"Măi oameni buni, poate omul se gândește că soția vrea să plece cu ea la mare, și pe autostrada soarelui rămâne fără curent. Unde încarcă?"

"La stațiile de încărcare. Când îți iei mașina electrică știi și unde se încarcă."

"Cam greu, e un video de la un domn, tester la 0 procente, mai merge 40 de km și asta iarna."

"O bagi în D și rogi pe cineva să te tracteze vreo 30 min."

"Chiar că e pana prostului asta să lași mașina să se descarce până nu mai mișcă."

"Când rămâne fără curent de tot de-abia o poți scoate pe neutru, smucește, face urât."

"Inclusiv schimbarea din N în D se face cu consum de curent. La fosile există turația de relanti a motorului care ajută pe principiul unei turbine. Aici e un sistem electronic/ electric (se aude un zgomot când ții frâna apăsată cu mașina în N sau D - un soi de bâzâit că de motoraș sau valvă). Fără curent e ca și cum ai apăsă la o manuală ambreiajul doar parțial."

"După ce ajungi la 0 km mai poți merge 30-40 km, așa că nu prea ai cum să rămâi în pană. Găsești pe cineva să îți dea 1 ora de curent contra cost nu?"

"Și dacă nimerești o casă în pustietate, unde nu are împământare?"

"Chiar dacă are, dar nu e bine făcută sau la distanță mare de mașină, e posibil ca încărcătorul să dea eroare. Motiv pentru care mi-am "confecționat" un prelungitor de 10 m din al cărui cuplă (în care bag ștecherul cablului de alimentare de la mașină) am tras separat un fir lițat de aprox 3 m la capătul căruia am o tijă/ tip "fier-beton" (ar fi de preferință zincată sau din cupru). La un capăt are filet să pot atașa firul (mai sunt și alte metode, așa am făcut eu, ideea e să fie contactul foarte bun). Celălalt capăt e ascuțit, îl bag în pământ (are cam 30 cm), iar dacă e foarte uscat torn o cană cu apă lângă el. Merge! Verificat!

ATENȚIE! E DOAR PENTRU URGENȚE! Acest tip de împământare poate dăuna mașinii/ încărcătorului!"

"Un generator electric în portbagaj este binevenit?"

"Este interzisă alimentarea de la un generator! Citiți cartea de exploatare!"

"Casco-asistență rutieră, dar nu știu dacă se aplică și în cazul prostiei intenționate."

"Cu platforma până la prima stație."

"Cauți un camionagiu să te ia la ștangă! Pui contactul, comuți pe „D” și dă-i bice... Vei încărca bateria din „mersul” camionului. Dacă te trage vreo 15 kilometri ai băgat în baterie cât să ajungi la prima stație! Depinde unde e prima stație!"