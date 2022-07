Cât costă o Dacia Spring la mâna a doua. "Prețurile s-au ridicat foarte mult din cauza cererii"

Interesul românilor pentru mașinile electrice este în creștere, în contextul scumpirilor combustibilului.

Cea mai ieftină opțiune rămâne Dacia Spring, unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa.

Produsă în China și vândută sub marca Dacia, mașina are acum un preț mai mare cu 4.500 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari și al imposibilității uzinei de a livra mai multe produse.

Ultima scumpire a adus încă 500 de euro la prețul de bază al mașinii.

La lansare mașina costa 18.100 de euro, iar acum se vinde cu 21.400 de euro, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

27.800 de mașini Dacia Spring s-au vândut în 2021, iar în acest an, pe primele cinci luni, a înregistrat deja 16.000 de unități vândute.

Cei care plătesc avansul pentru modelul electric de la Dacia au de așteptat între 10 și 12 luni până să îl primească.

Unii șoferi se interesează de prețul de achiziție la mâna a doua.

"Cu cât se mai dă un Spring cu 5000 de km făcuți și fără încărcare rapidă?", este întrebarea adresată de un șofer pe grupul Dacia Spring România.

"La sfârșit de octombrie doresc să vând buburuza (nu agreez comodat-ul) cu 14500. Azi are 4850 km. Nu exclud, pretenția să crească sau să scadă!"

"Nu aș cumpără Spring fără fastcharge, nu poți pleca la drum lung."

"Cam 12-13K. Dacă avea și încărcare rapidă 14-15K. "

"14000 fix cu 1900 km albastru fără incidente! Încărcare rapidă!"

"Eu nu am mai văzut pe OLX nimic sub 12K. Prețurile s-au ridicat foarte mult din cauza cererii.

"La 14.000 deja cauți Zoe de 40kw.. e prea mult, sau ioniq de 27?"

Prețurile cerute pe OLX pentru o Dacia Spring

Nu sunt foarte mulți proprietari care să își vândă modulul electric de la dacia pe OLX.

Cel mai mic preț cerut este de 13.900. Mașina este achiziționată în 25.11.2021, are toate dotările cu încărcare DC, două seturi de pneuri (noi), geamuri fumurii omologate, faruri cu becuri led și extragaranție 5 ani, cu toate reviziile gratuite.

Cea mai scumpă costă 14.995, este ridicată și înmatriculată în aprilie. Are 3000 km parcurși și este în stare perfectă. Prețul este "foarte ușor negociabil".

