Probleme grave pentru mașinile electrice în Europa. Un mare producător de componente pentru baterii, pus pe butuci

Decizia şoc a Northvolt de săptămâna aceasta de a-şi restrânge operaţiunile şi de a reduce locurile de muncă a stârnit temeri că cea mai bună şansă a Europei pentru a avea un campion al producţiei de baterii pentru vehicule electrice de origine autohtonă s-ar putea bloca, au declarat experţi din sector şi persoane familiare cu situaţia, pentru Reuters.

Luptându-se cu întârzierile comenzilor şi pierderea unui contract cu BMW de 2 miliarde de dolari, în iunie, CEO-ul şi fostul director al Tesla Peter Carlsson a declarat luni că compania pe care a fondat-o în 2016 va înceta să producă material activ catodic (CAM) - o componentă esenţială a bateriilor - anulează planurile pentru o fabrică suedeză şi caută investitori pentru o fabrică în Polonia.

Compania suedeză a declarat că se va concentra pe activitatea sa de bază de a produce celule de baterii, unităţile care stochează energia chimică. Decizia înseamnă efectiv că Northvolt, cel mai dezvoltat producător de baterii din Europa, a renunţat la misiunea sa iniţială de a fi un magazin all-in-one care oferă totul, de la producţia de materiale şi fabricarea bateriilor până la reciclarea la sfârşitul duratei de viaţă.

Venind exact aşa cum fostul şef al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a avertizat despre concurenţa tehnologică ecologică din China într-un raport mult aşteptat, anunţul ridică întrebări cu privire la capacitatea Northvolt de a fi o forţă majoră în impulsul european în sectorul mobilităţii electrice.

Ads

”Northvolt a fost decanul industriei europene a bateriilor şi dacă nu poate produce (baterii), asta arată într-adevăr că, din punct de vedere industrial, Europa va fi incredibil de dependentă de Asia în viitor”, a declarat Andy Leyland, cofondatorul lanţului de aprovizionare specialist SC Insights.

Evan Hartley, analist al Benchmark Mineral Intelligence, a declarat că eliminarea producţiei de material activ catodic va pune Europa ”într-un dezavantaj suplimentar când vine vorba de producţia locală”.

Northvolt a avut probleme în fabricarea bateriilor de înaltă calitate în volume mari pentru a-şi îndeplini obiectivele ambiţioase în timp ce lupta cu rivalii chinezi precum CATL şi BYD, au declarat analiştii pentru Reuters.

Afacerea extinsă a Northvolt a fost un factor de complicare, au adăugat ei.

În revizuirea sa strategică, compania nu a abordat problema întârzierilor, dar a spus că se va concentra pe a fi lider în celulele bateriei.

Northvolt va trebui acum să-şi cumpere materialele active catodice de la furnizori chinezi sau sud-coreeni, a spus o persoană familiarizată cu problema.

Ads

Necazurile Northvolt, care încă înregistrează pierderi, în ciuda obţinerii de comenzi în valoare de peste 50 de miliarde de dolari de la clienţi, inclusiv de la cel mai mare investitor Volkswagen, subliniază dificultatea Europei de a reduce dependenţa producătorilor de automobile occidentali de China, care controlează 85% din producţia globală de celule de baterie, arată datele Agenţiei Internaţionale pentru Energie.

Compania suedeză are investiţii de 15 miliarde de dolari, în acţiuni şi datorii, de la o mulţime de investitori, inclusiv Goldman Sachs şi Blackrock, arată documentele, şi a încercat să strângă mai mulţi bani pentru a-şi finanţa creşterea costisitoare.

Dificultăţile de a produce şi livra baterii au declanşat anularea comenzii BMW de 2 miliarde de dolari, în iunie, au declarat pentru Reuters o persoană familiarizată cu problema şi o sursă din industrie.

Ads

Acest lucru a dus în cele din urmă la restructurarea strategică drastică, anunţată de luni.

”Situaţia a devenit din ce în ce mai complicată atunci când clienţi precum BMW au anulat contractele de comenzi”, a declarat pentru Reuters o a treia sursă cu cunoştinţă directă a situaţiei.

Decizia BMW de a-şi anula contractul a fost rezultatul faptului că Northvolt a rămas cu doi ani în urmă cu bateriile pentru acordul respectiv.

De asemenea, unitatea suedeză de producţie de camioane a VW Scania a declarat în luna mai pentru Svenska Dagbladet că problemele de livrare ale Northvolt au împiedicat-o să livreze mii de camioane electrice anul trecut, subliniind o problemă larg răspândită.

Contactată de Reuters, Scania a refuzat să comenteze situaţia comenzilor sale.

Viitorul Northvolt pare acum incert. Fabrica sa emblematică din Skelleftea, în nordul Suediei, este departe de a atinge capacitatea maximă.

Carlsson a declarat într-un ziar suedez, în iulie, că urmăreşte să atingă o producţie iniţială de 16 gigawaţi pe oră (GWh) pe an până în 2026, o întârziere de trei ani faţă de ţinta iniţială, conform ziarului. Acest lucru ridică întrebări cu privire la momentul în care fabrica poate funcţiona la capacitatea sa maximă de 60 GWh pe an, suficient pentru a produce baterii pentru un milion de maşini anual. Şi pune sub semnul întrebării viitorul a trei gigafabrici planificate la Heide, Germania, Quebec, Canada şi Göteborg, au spus analiştii din industrie.

Ads

Alte afaceri potenţial expuse riscului sunt compania mixtă a companiei suedeze pentru o fabrică de conversie a litiului cu Galp Energia din Portugalia, o companie suedeză de reciclare a materialelor bateriilor numită Revolt Ett, precum şi Hydrovolt, un joint venture de reciclare a bateriilor cu Norsk Hydro.

Constructorii auto europeni cer amânarea obiectivelor de mediu stabilite pentru 2025

Într-o deja obișnuită luare de poziție față de deciziile politicienilor de la Bruxelles, ACEA solicită revizuirea țintelor de emisii ca urmare a stagnării pieței de mașini complet electrice.

Normele UE care impun producătorilor de automobile să atingă până anul viitor un nivel global al emisiilor de CO2 de 95 de grame pe kilometru la nivelul întregului parc de noi vehicule vândute obligă producătorii auto la măsuri drastice. Ei au de ales între a plăti amenzi drastice sau a opri producția a circa două milioane de mașini cu motoare termice poluante.

Uniunea Europeană ar trebui să decidă urgent amânarea cu doi ani a obiectivelor privind emisiile pentru 2025, notează o propunere a grupului de lobby al industriei auto, ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile).

Ads

Conform documentului citat de Bloomberg, normele UE care vizează emisii medii de CO2 ale întregii flote de vehicule comercializată în 2025 de aproximativ 95 de grame pe kilometru – în scădere de la 106,6 g/km în 2023 – ar obliga producătorii auto fie să oprească producția a aproximativ două milioane de mașini, fie să se expună la amenzi care ar putea ajunge la 13 miliarde de euro pentru autoturisme și alte trei miliarde de euro pentru vehiculele comerciale ușoare.

„UE se află într-o criză cauzată de cererea scăzută de vehicule electrice din partea consumatorilor și de concurența neloială din partea producătorilor de vehicule electrice din țări terțe, ceea ce înseamnă că industria UE nu va fi în măsură să îndeplinească aceste obiective de reducere”, se arată în proiectul informal.

Totodată, documentul arată că „industria UE nu va avea de ales decât să reducă semnificativ producția, ceea ce amenință milioane de locuri de muncă din Uniune, dăunează consumatorilor și are un impact negativ asupra competitivității și securității economice”.

Cu câteva zile în urmă, CEO-ul grupului Renault, președinte al ACEA, declara pentru un post de radio francez că „viteza de creștere a vânzărilor de electrice este la jumătate față de cea de care am avea nevoie pentru a atinge obiectivele care ne-ar permite să nu plătim amenzi”.

Ads