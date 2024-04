Câți români care dețin mașini electrice au un singur autoturism. "Încă două termice, orice s-ar întâmpla, am cu ce să mă mișc"

Cei mai mulți șoferi sunt de acord că mașinile electrice sunt ideale pentru deplasări în oraș. Totuși nu toată lumea își permite să întrețină două sau mai multe mașini cu toate cheltuielile pe care acestea le generează.

Este tema de discuție deschisă de un român pe un grup al celor care dețin mașini electrice, dornic să afle câți s-au limitat la acestea.

"Mai aveți mașinile pe combustie?"

"Am o întrebare pentru cine vrea să răspundă: Mai aveți mașinile pe combustie? Asta în cazul în care Spring nu e prima mașină. Ați trecut de tot la electric cu o mașină așa mică și autonomie redusă sau le folosiți în paralel?", a întrebat acesta pe grupul Dacia Spring România.

"Exclusiv oraș"

În comentarii, părerile sunt împărțite. Unii menționează că folosesc doar în oraș mașinile electrice.

"Exclusiv oraș, încă 2 termice un diesel și o benzină cu GPL. Practic acopăr toată gama de combustibili posibili, orice s-ar întâmplă am cu ce să mă mișc."

"Da, bun, dar taxele cine le plătește? Chiar și fără CASCO e jale în ziua de azi cu RCA, impozite, viniete."

"Eu de 2 ani am doar Spring și, în rest, pentru concedii închiriez."

"Mă bucur de beneficiile aduse de o mașină mică și fâșneață"

Alții se declară fani ai mașinilor electrice și nu vor să mai audă de cele pe benzină sau motorină.

"Depinde foarte mult de unde ești, ce posibilități ai, dar mai ales în ce procent ai nevoie de o mașină mai mare sau de una cu un range substanțial mai mare.

Cât despre EV vs combustie, am renunțat de mult la gândul că mă mai pot întoarce vreodată la grijile mentenanței unei fosile (fie ea și nouă), la gazele de eșapament și alte lucruri specifice acelui mod de propulsie ineficient și murdar.

Nu cad în categoria celor care au cumpărat EV pentru economie, că nu încarc acasă, ci pentru celelalte beneficii pe care le aduce un EV.

Pentru mine personal, 99% din drumuri sunt prin București și maxim 50 km împrejurimi, deci o a 2-a mașină nu ar avea sens dpdv economic, că ar stă 99% din timp.

Dacă vreodată, în viitor, nevoia de drumuri de peste 200 km o să depășească 20-30% din drumurile mele, o să mă îndrept către un EV cu o baterie mai mare, dar mai ales cu o viteză mai mare de încărcare pe CCS.

Până atunci, mă bucur de beneficiile aduse de o mașină mică și fâșneață, într-un oraș suprasaturat de mașini."

"Le-am vândut pe amândouă și am luat o electrică cu autonomia suficientă"

"Mai am un Renault Symbol. O conduce nevasta. Urăște Springul, că trebuie să stea la încărcare cu el, de și după mine aș încarcă doar unde e gratis. Sunt din Alba, am fost cu el în București, am fost la Bistrița, deși prietenii mi-au zis că să iau termică, nevasta mă înjură la încărcare... Am fost și în Tenerife unde am închiriat un Opel Corsa electric și a fost lux, încărcări gratis, doar pe type 2, când mă urc în termică zici că sunt în tractor".

"Am avut Spring și un diesel, le-am vândut pe amândouă și am luat o electrică cu autonomia suficientă de 500km".

"Da, mai am Sandero 1.5 dCi Diesel. Luată de nouă acum 7 ani fără 2 luni, 170.000 km. Într-un an am făcut 2.000 km. Cu Spring-ul am făcut 28.000 km."

"Doar Spring. Nu mai vreau să aud de termică."

"Spring pentru distanțe scurte, Megan etech pentru distanțe medii. Pe distanțe lungi nu mai mergem deci Capturul și Clio ambele dci le-am vândut. De doi ani nu regretăm asta cu toate că un an și jumătate capturul l-am ținut că ne era teamă că nu ne descurcăm. Noroc că la 5 ani ai lui, Capturul nu avea cum să ruginească pentru că a stat un an și jumătate, a mers doar 1500 km pentru că l-am împrumutat unei rude. Cum era clar că e inutil l-am dat."

"Dețin încă 2 autoturisme și o motocicletă pe lângă Spring. Este greu cu Springul dacă ai copii…"

"Eu am o Tesla model 3 long range 2022, la momentul achiziției mai aveam o Mazda cx 5 din 2020 pe care vroiam să o folosesc în paralel cu Tesla.

După vreo 6 luni de folosință daily a electricei mi-am dat seama că mă descurc foarte bine fără termică și am vândut-o.Am aproape 2 ani cu electrică în care am făcut 60.000 km și nu simt deloc lipsa unei termice."

"După aproape 2 ani de zăcut în parcare și păpat bani, am vândut vechea mașină. De când am Spring-ul, l-am folosit ca mașină principală a familiei (2 adulți și mai nou + 1 copil). Cu copilul oricum oprim la 1-2.5h când suntem la drum, deci ne încadrăm în autonomia Spring-ului".