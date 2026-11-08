Tot mai mulți șoferi de mașini electrice vor să treacă la hibride. Ce îi face să se răzgândească

Aproape trei din zece proprietari de mașini complet electrice iau în calcul să cumpere un automobil hibrid sau hibrid plug-in. Procentul a crescut de la 23% în 2025 la 28% în 2026, potrivit unui studiu internațional care arată că experiența de utilizare și infrastructura de încărcare influențează tot mai mult alegerile șoferilor.

Datele provin din raportul EV Index 2026, realizat de Here Technologies și SBD Automotive, pe baza răspunsurilor oferite de peste 4.000 de conducători auto din opt țări, printre care Statele Unite, Germania, Franța și Marea Britanie.

Pentru unii proprietari, mașinile hibride reprezintă o alternativă mai practică, în special atunci când călătoresc pe distanțe lungi sau în regiuni unde stațiile de încărcare sunt insuficiente.

Totuși, majoritatea utilizatorilor nu intenționează să renunțe la propulsia electrică. La nivel global, 64% dintre proprietari spun că ar cumpăra din nou o mașină complet electrică.

De ce diferă atât de mult preferințele șoferilor europeni

Ads

Marea Britanie înregistrează cea mai mare fidelitate față de mașinile electrice, cu 87% dintre proprietari dispuși să aleagă din nou această tehnologie. În Germania, procentul este de 78%, în timp ce în Italia scade la 48%.

Robert Fisher, manager senior la SBD Automotive, consideră că aceste diferențe trebuie analizate în raport cu experiența reală a șoferilor.

„Majoritatea proprietarilor de vehicule electrice din sondajul nostru ar cumpăra încă unul, ceea ce este încurajator. Însă, atunci când proprietarii de vehicule electrice încep să ia în considerare vehiculele hibride ca următoarea lor achiziție, trebuie să înțelegem de ce vehiculele electrice nu le satisfac toate cerințele de mobilitate”, a explicat acesta, potrivit economica.net

Prețul rămâne un criteriu important pentru cumpărători. Studiul arată că 36% urmăresc raportul calitate-preț, 34% sunt interesați de costurile mai mici de utilizare, iar 33% iau în calcul beneficiile pentru mediu.

Scumpirea carburanților a crescut interesul pentru automobilele electrice în cazul a aproximativ 70% dintre respondenți.

Ads

Experiența proprietarilor este însă adesea mai bună decât așteptările inițiale: 68% au fost mulțumiți de încărcare peste nivelul anticipat, iar 67% au avut o surpriză plăcută în privința autonomiei.

Ads

Ads