Mașinile electrice sunt deja foarte populare pe piața auto la nivel global, iar piața românească adună în 2022 peste 30 de reprezentanți.

Cu alte cuvinte, mașinile electrice par să fie viitorul, direcție dorită inclusiv de Uniunea Europeană, ce a propus interzicerea vânzărilor de mașini cu motoare diesel și pe benzină începând din anul 2035.

Top Gear a făcut un clasament al mașinilor electrice în anul 2022, în care, contrar așteptărilor multor oameni, Tesla nu este pe primul loc.

Top 10 mașini electrice în 2022

Porsche Taycan

Aceasta este prima mașină complet electrică produsă de Porsche.

Taycan este esența pură a unei mașini sport electrice Porsche. Proporții uimitoare, design atemporal și ușor de recunoscut și o combinație perfectă de performanță cu utilizarea de zi cu zi. Pentru Taycan, chiar și destinații îndepărtate sunt la îndemână. Performanța

Battery Plus oferă Taycan-ului o autonomie WLTP de până la 512 kilometri. De asemenea, arhitectura de 800 V permite o putere de încărcare de până la 270 kW.

Tesla Model 3

Tesla Model 3 este considerată mașina viitorului. Prinde 100 de kilometri la oră în 3,3 secunde și are o autonomie de 602 kilometri. Siguranța este cea mai importantă parte a designului general Model 3. Structura metalică este o combinație de aluminiu și oțel, pentru rezistență maximă în orice zonă. Într-un test de zdrobire a acoperișului, Model 3 a rezistat de patru ori greutatea sa, chiar și cu un plafon din sticlă: aceeași greutate cât doi elefanți africani ajunși la maturitate.

Tesla Model 3 is the real thing! pic.twitter.com/B3TJxFQi3I — Tesla Cars Only (@teslacarsonly) August 11, 2022

Hyundai Ioniq 5

IONIQ 5 redefinește mobilitatea electrică datorită designului progresist, performanțelor remarcabile, precum și datorită sistemului de încărcare ultra-rapid. Oferă o autonomie de 481 de kilometri și ajunge la 100 de kilometri în doar 5,2 secunde.

Hyundai IONIQ 5 EV: My impressions & observations after a 7-hour drivehttps://t.co/Ya1Z8kMr10 pic.twitter.com/m3blOp5Y6M — Team-BHP (@TeamBHPforum) August 17, 2022

Audi e-tron GT

Cu o autonomie de 472 de kilometri, o putere de 440 kw și un sistem de încărcare de 800 de volți, modelul este fascinant pentru pasionații de mașini electrice. De asemenea, atinge 100 de kilometri în 3,3 secunde. Timpul de încărcare pentru a parcurge 100 de kilometri este de 5 minute, iar pentru o încărcare de 80% din capacitate este de 22,5 minute.

Progress meets power right here in our showroom with the 2022 #Audi e-tron® GT. ⚡️https://t.co/rkSJA73xYC pic.twitter.com/BU3Wn3AeuM — Walter's Audi (@WaltersAudi) August 9, 2022

Honda e

Honda e are o autonomie de 282 kilometri, se încarcă la o capacitate de 80% în 30 de minute, iar motorul are o putere de 154 cp. De asemenea, are tehnologii inovatoare precum camere video retrovizoare, parcare automată, 2 touch screen-uri de 12.3" și mânere uși integrate. În plus, este considerată o alegere ideală ca mașină de oraș.

Honda e is a premium example of how removing unnecessary elements will drive your attention onto what is most essential. Inside, state-of-the-art technological innovation is wrapped in a simple flowing design. For more details, visit: https://t.co/YMgRf2LyQ0 pic.twitter.com/SEim5LPSXZ — Brown Brothers Honda (@hondapeebles) August 11, 2022

BMW iX

Versiunea de bază este denumită iX xDrive40 și cele două motoare electrice dezvoltă peste 300 de cai putere, suficient pentru a atinge 100 de km/h în puțin peste 6 secunde. Mașina este echipată cu un acumulator de 70 kWh, astfel că autonomia maximă este de peste 400 de kilometri. Acesta poate fi încărcat la stații rapide cu puteri de până la 150 kW, caz în care o așteptare de 10 minute înseamnă o autonomie de minim 90 kilometri.

The BMW IX is the newest all-electric SUV from BMW. With futuristic styling and sports car capabilities, it's the new age of SUVs. Find new electric SUVs on #CarZing pic.twitter.com/u7HOrGavu0 — CarZing (@CarZingUSA) August 17, 2022

Skoda Enyaq iV

Primul SUV electric Skoda are o autonomie de până la 510 kilometri, motorul are o putere de până la 204 cp, iar modelul poate fi încărcat în curent alternativ până la 11 kW (putere de încărcare) sau în curent continuu până la 125 kW.

The Skoda Enyaq iV now has a £9,500 option pack! 😱 Read all about it here 👉 https://t.co/YyvCP65hm2 pic.twitter.com/KeNzMsx5KY — Carbuyer (@CarbuyerUK) August 9, 2022

Tesla Model Y

Acest model are o autonomie de 533 de kilometri, atinge 100 de kilometri în 3,7 secunde, prinde până la 250 de kilometri la oră și se manevrează perfect în condiții de ploaie, zăpadă, noroi și în afara carosabilului, fiind considerată o mașină foarte sigură.

boys and girls! May I introduce you - Tesla Model Y, .. the most beautiful car ever produced in the history of cars$TSLA pic.twitter.com/VJOH3DXAoB — Doniyor (@bevedoni) August 16, 2022

Ford Mustang Mach-E

Acest model are o autonomie extinsă de 610 kilometri, puterea motorului este de 294 cp și are tracțiune spate. De asemenea, ajunge la 100 de kilometri în 3,7 secunde. În plus, durează 10 minute să se încarce până la 117 kilometri.

#Ford Mustang Mach-E: Introduced as Ford’s first #electric vehicle in its dedicated EV platform, this electric car has impressive range capability, as well as easy & cost-effective charging options.💛https://t.co/vz7GCTDW9c pic.twitter.com/KxLklMooxi — GB Vehicle Leasing (@GBVehicleLease) August 16, 2022

Renault Megane E-Tech

Mașina are o autonomie de 450 de kilometri și o baterie de 40 kWh. De asemenea, este unul dintre cele mai ușoare autovehicule din categoria sa (1620 kg). În plus, atinge 100 de kilometri în 7,4 secunde.

