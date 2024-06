Al doilea oraș din lume care va folosi taxiuri fără șofer. Sute de mii de persoane, pe lista de aşteptare VIDEO

Grupul Alphabet, care deţine Google, a anunţat că taxiurile autonome Waymo vor putea fi folosite de către publicul larg din San Francisco, în pofida controverselor care continuă să existe în legătură cu maşinile fără şofer.

„Cu zeci de mii de curse în fiecare săptămână, Waymo One îi transportă pe localnici şi pe vizitatori într-un mod sigur, sustenabil şi fiabil”, au declarat reprezentanţii companiei Google, un gigant din sectorul noilor tehnologii, într-un comunicat.

În San Francisco, metropola californiană în care şoferii trebuie să conducă pe dealuri abrupte, cu piste pentru biciclete, tramvaie şi o vreme mult mai imprevizibilă, testele care vizează modelele actuale au început în 2021.

Serviciul a devenit cu plată la San Francisco în vara anului trecut şi aproape 300.000 de persoane s-au înscris pe lista de aşteptare, reprezentând mai mult de un sfert din populaţia oraşului.

După trei ani de teste, liderul pe piaţa „taxiurilor-robot” şi-a generalizat deja serviciul în 2020 pentru clienţii din Phoenix, Arizona, un oraş situat într-o zonă de câmpie din sud-vestul Statelor Unite, bine delimitat, cu puţini pietoni şi foarte însorit.

We’re excited to announce that Waymo One is now open to SF riders — no more waitlist or invite codes! This is a key milestone in our mission to be the world’s most trusted driver, & we're thrilled to get more of you where you’re going safely. Ride today. https://t.co/qDv35gD3MI pic.twitter.com/xpU9Zx9bMy