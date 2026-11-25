Pentru mulți cumpărători, fiabilitatea unei mașini înseamnă mai mult decât evitarea reparațiilor. Contează și cât timp poate rămâne vehiculul în circulație înainte de a fi înlocuit.

Atingerea pragului de 400.000 de kilometri reprezintă o performanță importantă pentru șoferii care vor să obțină cât mai multă valoare din banii investiți într-o mașină.

Un infografic publicat de visualcapitalist.com prezintă un clasament al vehiculelor cu cele mai mari probabilități estimate de a atinge acest prag. Datele provin din studiul iSeeCars privind cele mai longevive mașini, publicat în septembrie 2026.

Pe baza datelor privind kilometrajul a peste 395 de milioane de vehicule, studiul estimează probabilitatea ca fiecare model să ajungă la 400.000 de kilometri. Au fost excluse vehiculele de mare tonaj, modelele pentru care nu existau suficiente date și cele scoase din producție până în 2022.

Toyota și Lexus domină clasamentul

Prezența Toyota este cel mai evident aspect al datelor, cu 10 modele în primele 27 de poziții.

Dacă adăugăm și cele cinci modele Lexus, cele două mărci ocupă 15 poziții, adică aproximativ 56% din clasament.

Lexus LS ocupă locul al doilea, cu o probabilitate de 38,8%, urmat de Toyota 4Runner, cu 33,1%. Alături de Sequoia, aceste modele asigură mărcilor Toyota și Lexus toate cele trei poziții fruntașe.

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De ce sunt atât de fiabile mașinile Toyota?

Reputația Toyota în ceea ce privește fiabilitatea este strâns legată de atenția acordată controlului calității și îmbunătățirii continue.

Sistemul de producție Toyota Production System pune accent pe identificarea din timp a defectelor de fabricație, astfel încât angajații să poată opri producția și să remedieze problemele înainte ca mașinile să părăsească fabrica.

Toyota afirmă, de asemenea, că aplică standarde stricte de calitate în toate etapele, de la dezvoltarea și fabricarea vehiculelor până la rețeaua de furnizori.

SUV-urile și camionetele se descurcă bine, dar și sedanurile ies în evidență

Vehiculele de dimensiuni mai mari ocupă numeroase poziții în partea superioară a clasamentului, printre acestea numărându-se Toyota Sequoia, 4Runner, Tundra și Tacoma. Tundra are o probabilitate estimată de 28,2% de a ajunge la 400.000 de kilometri, în timp ce Tacoma înregistrează 25%.

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Longevitatea nu este însă un avantaj exclusiv al camionetelor și SUV-urilor. Toyota Avalon ocupă locul al optulea, cu 23,2%, iar Honda Civic se află în clasament cu 15%, demonstrând că și autoturismele mai mici pot avea o durată de viață îndelungată.

Pentru cumpărătorii care iau în calcul costurile pe termen lung, durabilitatea este doar unul dintre criterii. Un alt factor important este deprecierea.

Modelele hibride și mărcile japoneze au rezultate remarcabile

Șase modele hibride se regăsesc în clasament, cele mai bine poziționate fiind Lexus RX Hybrid, cu 28,9%, și Toyota Highlander Hybrid, cu 20,7%.

Honda Accord Hybrid urmează cu 18,5%, în timp ce Toyota Avalon Hybrid, Prius și Camry Hybrid apar, de asemenea, în clasament.

În ansamblu, Toyota, Lexus, Honda și Acura ocupă 25 dintre cele 27 de poziții. Singurele excepții sunt Mercedes-Benz G-Class, cu 17,3%, și Chevrolet Suburban, cu 11,6%, ceea ce evidențiază predominanța producătorilor japonezi în acest clasament.

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