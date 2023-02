Cum se apără rușii de dronele ucrainene. Au adus mașini de făcut fum pentru a camufla trupele și instalațiile VIDEO

Rușii au adus în Ucraina și așa-zisele mașini de făcut fum. Un astfel de autovehicul militar a fost distrus de către armata ucraineană.

TDA-3 sunt vehicule care asigură camuflarea cu aerosoli nu numai în domeniul vizibil al spectrului electromagnetic, ci și în spectrul infraroșu.

Acestea au intrat în serviciul forțelor armate ruse în 2016. Pot fi utilizate, de exemplu, pentru a împiedica accesul dronelor ucrainene într-o anumită zonă.

The first destroyed Russian smoke machine TDA-3 (Appeared in the Russian army in 2016)

+ illustrative video of how it workshttps://t.co/upCyCS5S69 pic.twitter.com/rrEjXucGUl